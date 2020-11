I disse dager handler mye om elektriske biler, lave utslipp, rekkevidde og hurtiglading.

Noen ganger er det derfor godt å få et lite avbrekk. Å hvile øynene på noe som på ingen som helst måte er ment å trekkes fram i en skrytetale om hvor miljøvennlig den er.

På en parkeringsplass full av elbiler, er Brabus Rocket 900 som en ulv i saueflokken.

Godt utgangspunkt

Noen ulv i fåreklær er den i alle fall ikke. Denne ser akkurat ut som den illsinte gråtassen den er!

Utgangspunktet er, som noen vil ha sett allerede, Mercedes-AMG GT 63 S 4-Matic+ 4-door Coupe. De fleste vil si seg mer enn fornøyd med kreftene denne har å by på fra fabrikk.

Bare hør her: 639 hk. 900 Nm dreiemoment. 0-100 km/t: 3,2 sek. Toppfart: 315 km/t.

Som om ikke det var nok. AMG GT 63 S runder den beryktede og krevende racerbanen Nürburgring på tiden 7.25,41. Det gjorde den til verdens raskeste firedørsmodell, i følge Mercedes.

Fronten forteller deg at dette ikke er en bil du skal tulle med.

Voldsom effekt

– Så fint da. Koselig bil det der. Men den trenger jo mye mer krefter og et design man legger merke til, tenkte man i Brabus.

Så tenkt, så gjort. Brabus, for de som ikke kjenner navnet, er en av verdens mest kjente Mercedes-tunere. De står bak noen fullstendig spinnville kreasjoner. Bilen vi omtaler her, er en av de aller villeste, så langt.

4-literen er for eksempel boret opp til 4,5 liter. V8-motoren er blitt rene rakett-motoren, og dermed mener vi Rocket-betegnelsen er både rettferdiggjort og betimelig.

Effekten, også den avslørt i navnet, er småpene 900 hk og 1.250 Nm dreiemoment.

Du trenger ikke å lure på om det er en dyr bil, når du ser dette interiøret.

Dekkene hindrer toppfart

Resultatet lar virkelig ikke vente på seg. Brabus Rocket 900 venter forsåvidt ikke på noen. 0-100 km/t leveres på 2,8 sekunder. 0-200 km/t er unnagjort på 9,7 sekunder – og holder du gassen inne i 23,9 sekunder skal speedometeret vise 300 km/t.

Hvis du føler deg skikkelig eventyrlysten (og befinner deg på et egnet sted), kan du fortsette å presse bilen opp mot toppfarten: 330 km/t. Bilen klarer mye mer – men toppfarten er sperret der, av hensyn til dekkene ...

Tar plass

Det var altså ytelsene. Men halve opplevelsen med denne bilen, er jo det å se den. Her har Brabus funnet fram alt de har av triks.



For det første er den betydelig breddet. I tillegg har den selvsagt fått nye og større "sko". Foran er det størrelse 21" – og bak sitter det 22".

For at du skal ha best mulig kontroll i høy fart og i svingene, er bilen senket 25 mm nærmere bakken.

Bare for å utelukke enhver tvil om at dette er noe som minner om normalt, er det en diger vinge bak – og modifisert eksosanlegg, selvsagt.

Hei! Jeg heter Brabus Rocket 900. Jeg er en av verdens mest bøllete biler!

Koster – mye

Innvendig kan du velge mer eller mindre akkurat hva du vil av utstyr, detaljer og farger. For eksempel er den grå bilen på bildene spekket med intet mindre enn 215 interiørdeler som er lakkert i samme farge som eksteriøret.

Dette koster vel ikke så mye, tenker du? Jo, der tar du faktisk feil. Det viser seg nemlig at styling og tuning levert av Brabus faktisk koster noe helt hinsides! Rundt 4,8 millioner kroner. Før avgifter.

Totalt blir det bygget kun 10 eksemplarer av Brabus Rocket 900. Heia galskapen!

