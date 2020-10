Messi- og Ronaldo-beskjed strødde ekstra salt i såret for Eirik Hestad

Molde-spiller Eirik Hestad var langt nede da Moldes drøm om et Champions League-gruppespill røk mot Ferencvaros.



Bedre ble ikke humøret da trekningen av gruppespillet kom.

– Jeg har egentlig kommet over det nå, men det var klart det var skuffende å ryke mot Ferencvaros - og deretter se at de havnet i gruppe med Ronaldo og Messi, sier Hestad og sikter til at ungarerne havnet i gruppe med Juventus og Barcelona i Champions League.

For der drømmen for Hestad lenge var seriegull og Champions League-spill i år, er realiteten nå at man kjemper om andreplassen i Eliteserien og Europa League.



Allerede torsdag er det duket for en ny kamp i Europa. Nå er Hestad er skuffelse snudd til revansjelyst for Hestad.

– Det er klart at det er en glimrende anledning til å vise oss fram som enkeltspillere og lag. Vi ser fram til den utfordringen. Og jeg tenker at mulighetene våre er store, sier han.

Hestad og Molde fikk en drømmestart med 2-1-seier borte mot Dundalk. Samtidig vant Arsenal borte mot Rapid Wien.

– Denne hjemmekampen blir vel en nøkkelkamp med tanke på avansement?

– Ja, det er det vel ikke noen tvil om, innrømmer Hestad.

Sjokkerte Fotball-Europa i 2015

25-åringen har allerede opplevd mye på den internasjonale scenen med Molde. I 2015 startet Eirik Hestad to av kampene da Molde sjokkerte Fotball-Europa i gruppe med Fenerbache, Celtic og Ajax.



Blant annet en råsterk seier borte mot Celtic gjorde at Molde ble gruppevinner og ble belønnet med 16-delsfinale mot Sevilla. Molde vant faktisk hjemmekampen 1-0, men borte ble det 0-3-tap mot spanjolene som til slutt gikk til topps i turneringen.

Med slike resultater på samvittigheten, har Hestad og Molde uansett vist at man kan hevde seg internasjonalt.

– Det er mye kvalitet i både 2015-laget og det nåværende laget. Den gang var vi kanskje mer et kontringslag, mens vi nå har flere strenger å spille på framover. Så blir nøkkelen å være et godt lag, sier Hestad.

Han vil ikke spekulere i hvilken av årgangene som hadde mest kvalitet. Det vil heller ikke trener Erling Moe. Han tok over som midlertidig Molde-trener sommeren 2015 etter at Tor Ole Skullerud hadde fått sparken. Han ledet Molde til 3-1-seier borte mot Fenerbache og deretter til 1-1 hjemme mot Ajax. Så tok Ole Gunnar Solskjær over og tok med seg Moe som assistenttrener.

– Den gang hadde vi nok en enda mer rutinert gruppe i alle posisjoner. Samtidig har vi hatt med folk en stund nå som har vært med å dele erfaringer med førstereis-gutta i gruppespillet nå. Jeg mener det er måten å gjøre det på, sier han.



Selv om Molde leverte i Europa, slet man tungt i Europa. Det endte til slutt med en skuffende 6.-plass.

– Den sesongen i 2015 er egentlig litt lik den i år. Men den gang gikk jo det faktisk enda dårligere i Eliteserien, vi var vel ikke i nærheten av å komme topp-tre engang, sier Hestad.

Han har gitt opp seriegullet i Norge og jakter i stedet en opptur i Europa. Første mulighet er mot Rapid Wien torsdag.

– Jeg mener mulighetene her på hjemmebane er store, sier Eirik Hestad.