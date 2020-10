Politiet: Noen planlegger grottefest i Trondheim

Politiet er kjent med at det planlegges for en grottefest til helgen, og i forbindelse med halloween.

Ifølge Adresseavisa skal det ha gått ut en invitasjon i sosiale medier.

– Vi har fått varsel om dette og prøver å verifisere hvor det er hen. Vi har hatt uheldige hendelser på rave-fester i Trondheim før, sier Torkjel Rendal, seksjonsleder for forebyggende og patrulje ved sentrum politistasjon i Trondheim til avisen.

Politiet er bekymret, spesielt etter at flere personer ble kullosforgiftet under en grottefest i Oslo tidligere i år.

– Det vi er redde for, er liv og helse. Vi er bekymret både for covid-19, fordi smittevernet ikke kan opprettholdes, for rus og for kullosforgiftning, sier han.

Dette er ikke første gang det er grottefest-frykt i Trondheim. I september ønsket kommunen å sikre sine bunkerser, huler og tilfluktsrom.

– Vi har så mange slike bunkerser, huler og tilfluktsrom at byen nærmest ser ut som en sveitserost, sa kommunedirektør Morten Wolden.

Totalt 27 personer ble fraktet til sykehus med mistanke om kullosforgiftning etter festen natt til 30. august. Fire personer ble siktet.