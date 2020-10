Tredobling av telefoner til Mental Helse

Samtidig som myndighetene innfører sosiale begrensinger, legger mørketiden seg sakte, men sikkert over Norge. Den kombinasjonen skremmer lederen for Mental Helse.

– Vi får flere og flere tilbakemeldinger på hjelpetelefonen om at folk er bekymret for høsten, mørketiden og juletiden. Dette blir naturligvis forverret med koronasituasjonen Norge er i, sier Linda Berg-Heggelund, generalsekretær i Mental Helse.

Generalsekretæren minner om at julen er en tid hvor mange kjenner på ensomhet. Dagens situasjonen gjør det enda verre.

Siden i vår har Mental Helse opplevd nærmest en tredobling av personer som tar kontakt på grunn av bekymring med tanke på korona og mørketiden.

– Forskjellen på da landet stengte ned i mars og nå, er at vi går inn i en mørketid. I mars hadde vi en positiv tid foran oss med sommer og lysere tider. Dette er noe vi frykter kan bli ille for folk som allerede sliter, forteller generalsekretæren.

Fra juni til oktober økte antall henvendelser som går på depresjon med 30 prosent, får TV 2 opplyst av Mental Helse.

Gjemt håp

Samtidig som flere tar kontakt for å få hjelp, blir det stadig strengere restriksjoner som begrenser sosial kontakt.

Denne kombinasjonen frykter generalsekretæren.

– Tidligere i år visste vi ikke hvilke følger det ville få, men nå er folk klar over at en nedstengning kan vare lenge og få inngripende konsekvenser, som oppsigelser.

– Det lå et håp i uvissheten i mars. Da hadde man et håp om at det bare var en liten periode, og at ting ville bedre seg, utdyper hun.

Mediene forsterker

Denne uken la statsminister Erna Solberg (H) frem en rekke nye tiltak som begrenser sosiale settinger. Medieoppslagene rundt alle tiltakene vil kunne få en forsterkende effekt for ensomme, tror generalsekretæren.

– Når det er mye snakk om et fellesskap og sosiale settinger, blir det synlig at man ikke er en del fellesskapet som mange snakker om. Hele situasjonen vi er i nå er veldig skummel for de som har det tungt, sier Berge-Heggelund.

Trenger du noen å snakke med? Mental Helses hjelpetelefon: 116 123 (døgnåpent)

Kirkens SOS: 22 40 00 40 (døgnåpent)

Leve Landsforeningen for etterlatte ved selvmord: Tar imot henvendelser på e-post: post@leve.no eller telefon 22 36 17 00 (hverdager 9-15) Kilde: Helsenorge.no

Hun ber personer om å være særlig omtenksom på hvem man tar kontakt med.

– Tenk over om det er noen der ute du kjenner som kanskje ikke har så mange nærkontakter. Ta en ekstra telefon for å gi en lyd, det hjelper masse i en slik tid, sier hun.

Årstidene forandrer oss

Professor i klinisk psykologi ved UiB, Stål Pallesen, bekrefter at årstidene påvirker sinnet vårt.

– Det biologiske hos mennesket får ikke nok lys når mørketiden kommer. Den depresjonen man får av mørketid er annerledes enn vanlig depresjon. Nå går vi inn i høsten, og det er starten på en slik effekt fordi mørketiden kommer, forklarer Pallesen.

Professoren får støtte av Torill Christine Lindstrøm, psykologiprofessor på institutt for samfunnspsykologi ved UiB. Hun mener løsningen ligger i oss selv.

UT PÅ TUR: Torill Christine Lindstrøm, psykologiprofessor maner folk til å ta turen ut, selv om det regner. Foto: Privat

– Barn elsker regn, men det slutter man ofte med som voksen. Det er en holdning vi tilegner oss. Er høsten våt og kald, eller er høsten frisk og herlig. Det handler om hvordan vi angriper det, mener Lindstrøm.

Hun har et enkelt tips både for å få fjerne høst-depresjonen og gjøre koronasituasjonen bedre.

– Nå som vanene våre er blitt brutt opp, kan manglende sosial kontakt gi følelse av usikkerhet og angst, både knyttet til smitte, og generelt på grunn av isolasjon. En måte å angripe det på er å gå turer ute. Det kan faktisk også redusere følelsen av ensomhet, fordi man ser andre mennesker enn dem du ser hjemme.