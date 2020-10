– Vi driver ikke med pekeleken i Oilers

STAVANGER (TV 2): Stavanger Oilers trengte desperat en opptur mot bunnrival Stjernen, men den kom aldri. Tittelforsvareren tapte 2-7 i ishockeyens eliteserie tirsdag.

Dermed rykket Stjernen forbi et Oilers-lag i krise. Etter sju kamper ligger forrige sesongs suverene mester nest sist på tabellen med stusslige seks poeng. Nå er det bare Narvik det står verre til med.

FREDER TRENEREN: Oilers-direktør Pål Higson Foto: Carina Johansen

Etter like mange runder er det allerede tolv poeng opp til serieleder Vålerenga.

Men overfor TV 2 gjør sportsdirektør Pål Haukali Higson det klart at trener Todd Bjorkstrand sitter trygt.

– Jeg tror ikke tiden er inne for å drive med pekeleken i Oilers akkurat nå. For nå handler det om å komme sammen og finne gode løsninger og bli bedre som lag sammen. Det er fokuset akkurat nå, sier han til TV 2.

– Så trenerens fremtid har ikke blitt diskutert i det hele tatt?

– Nei, det har som jeg sier ikke vært et tema i det hele tatt å drive med pekeleken. Alle som jobber her må bli litt bedre i det vi gjør hver dag, så skal vi finne ut av det, svarer Oilers-direktøren.

– Hvor lenge kan resultatene utebli før det blir fokus på et trenerskifte fra omgivelsene?

– Det er tydeligvis snakk om det allerede i media, så den tiden er jo forbi. Men vi skal jobbe sammen med å finne gode løsninger, sier han.

Kan ikke peke på enkeltårsaker

Trener Todd Bjorkstrand har ingen gode forklaringer på Oilers svake sesonstart når TV 2 møter ham på Sola Flyplass onsdag morgen.

– Jeg kan ikke stå her og si årsakene, det vil ikke hjelpe. Vi kan ikke endre det som allerede har skjedd. Vi kan bare endre på det som skjer fremover. Et av områdene vi har mangler er at vi ikke får scoringene på rett tidspunkt i kampene, og dermed ikke får momentum, sier han.

– Frykter du for din egen trenerfremtid?

– Nei, jeg frykter det ikke. Det er en del av spillet. Jeg har ikke snakket med ledelsen om det, svarer han.

Spillerne har tillit til treneren

Oilers-kaptein Dennis Sveum innrømmer at sesongstarten har vært langt tøffere enn det de hadde forventet.

– Det var så tungt, og så ble det enda litt verre. Det var kjedelig mot Stjernen, og det er kjedelig i dag. Nå må vi komme oss opp på hesten igjen, sukker han.

– Hva er årsaken til den svake sesongstarten?

– Dårlig uttelling og personlige feil. Enkelt og greit, svarer han kort.

Heller ikke Oilers-profilen vil være med på at treneren bør byttet ut. Han forsikrer at spillerne har full tillit til Todd Bjorkstrand.

– Ja, det har vi. Selvfølgelig, slår han fast.

Sjokkert ekspert

TV 2-kommentator og tidligere Oilersspiller, Ruben Smith er sjokkert over det han har sett av gamleklubben denne sesongen.

– De har aldri blitt tatt på innsats eller tæl før. Det ser apatisk ut både på banen og på benken, og det ser ut til at noe dreper både energi og moral. Det sårer et gammelt Oilers-hjerte, sier Smith

Han savner også tydelighet i kommunikasjonen utad.

– Det er jo ikke sånn at de plutselig ikke bryr seg, men det syns ikke. Det kan hende de krangler i garderoben, men kommer ikke frem til meg som TV-seer eller på kommentatorplass, at de faktisk bryr seg om det som skjer.

Han får støtte av TV 2-kommentator Jesper Hoel

– Det ser ikke ut til at noen tar tak i noen ting. Samspillet fungerer ikke i noen faser av spillet, verken defensivt eller offensivt. Det er merkelig at man med det mannskapet ikke klarer å få mer ut av matchene enn de gjør nå.

– Er det på tide å tenke på et trenerskifte?

– Bjorkstrand tok jo laget til å vinne serien med 23 poeng forrige sesong, men hockey er ferskvare. Det begynner snart å brenne under beina på Bjorkstrand, sier Hoel.