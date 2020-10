Kaptein påvist Covid-19 - norsk trener må steppe inn

Under to uker etter at den nye lagoppstillingen til Dignitas ble klar, skal Counter Strike-laget denne uken settes på prøve i sin første turnering sammen.

Elisa Invitational står på menyen og et godt resultat her kan gi laget en plass i storturneringen BLAST Premier.

Dignitas fikk dog ingen god start på Elisa Invitational, som startet tirsdag. Like før kampstart annonserte svenske Adam Friberg på Twitter at han var smittet av koronaviruset og at han hadde vært syk med høy feber i en uke.

Just got my test result back, tested positive for covid-19 🙁 Been sick for a week now, high fever etc. Stay safe people! — Adam Friberg (@fribergCS) October 27, 2020

Likevel valgte svensken å spille kampen som endte med 16-5-tap mot HAVU.

Før dagens kamp ser det dog ut som svenskens tilstand er forverret og klubben ser seg nødt til å bruke trener Halvor Gulestøl i mellomtiden.

Kaptein i Dignitas, Adam Friberg, er smittet av koronaviruset. Foto: Adrian Bredesen, TV 2 E-sport

– Det er selvsagt utrolig kjipt at vi ikke kan spille med Adam, spesielt når han er IGLen (in game leader, journ. anm.)

– Det skaper mer ubalanse i et allerede veldig nytt lag enn det ellers ville gjort, forteller Gulestøl til TV 2.

Det er noen år siden Gulestøl selv spilte aktivt og han tror det blir tøft å være spillende trener i Fribergs fravær.

– Det kommer nok til å bli en røff affære for en kar som ikke har spilt aktivt på over seks år, men jeg skal gjøre det jeg kan for å være til nytte for de fire andre. Vi krysser fingrene og håper på det beste, sier han.

Lagets nye tilskudd Haris «H4RRE» Hadžić tror også det kan bli tøft for sin trener men sier han er sikker på at Gulestøl kan skyte godt fra seg.

– Det blir annerledes, men vi skal gjøre det beste ut av det. Halvor har vi spilt med før på treninger og i fritiden, så han skal nok klare å smelle ned noen dansker, ler han.

Laget spiller i dag en skjebnesvanger kamp mot det danske laget Lyngby Vikings, men Gulestøl er klar på at lagets første prioritet er å få sin kaptein frisk tilbake.

– Akkurat nå er vi mer fokuserte på at Adam skal bli frisk og få hvilen han trenger, så får dette bare gå som det går. Vinner vi, så er det kjekt, vi skal prøve så godt vi kan - men går det ikke veien i dag, er det ikke noe vi blir dvelende ved lenge, avslutter han.