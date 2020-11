Spår ellevill julehandel - men dette blir taperen

Pandemien har ført til at folk i langt større grad enn tidligere har satt seg foran dataskjermen for å bestille varer framfor å gå i butikken.

Hittil i år har netthandelen økt med 42 prosent sammenlignet med samme tid i 2019.

Det er rekordhøyt, ifølge Postens kvartalsrapport som ble offentliggjort onsdag.

– På enkelte dager under pandemien har vi levert samme mengde pakker som under Black Friday tidligere år. Før jul kommer vi nok til å se pakkemengder som vi tidligere ikke har sett, sier pressesjef Kenneth Tjønndal Pettersen i Posten til TV 2.

I og med at 2020 har vært et uvanlig år, tør ikke Pettersen å spå konkrete tall for Black Friday eller netthandelen før jul.

PRESSESJEF: Kenneth Tjønndal Pettersen i Posten. Foto: Posten

– Men vi kommer til å se tall som vi tidligere ikke har sett, konstanterer han.

Nye vaner

Stengte butikker i starten av pandemien og det at folk ville unngå å gå på steder med mye folk, førte til eksplosjon i omsetningen av netthandel.

Pettersen sier at det ser ut til at handlevanene har vedvart.

– Det har blitt handlet veldig mye mer på nett enn tidligere. Det er nye kundegrupper som har kommet inn i nettbutikkene som har fått erfart at det er enkelt å handle på nett og enkelt å få det levert hjem, sier han.

Koronaboost

Direktør Harald Jachwitz Andersen for Virke Handel sier at det ikke er noen tvil om at koronapandemien har gitt netthandelen en ekstra boost.

– Selv om det er trygt å gå i norske butikker, er det grunn til å tro at økt smitte vil føre til en ytterligere boost for netthandelen, blant annet på grunn av nye tiltak i Oslo og Bergen som gjelder krav om munnbind i butikk, sier Andersen.

PENGER: Nordmenn kommer til å bruke mer penger på julemat, gaver og ting i år, tror direktør Harald Jachwitz Andersen for Virke Handel. Foto: Foto: Stian Schioldborg / Virke

Hvert år kommer Virke med et anslag på hvor mye hver og en av oss kommer til å bruke på julemat, pynt og gaver. I fjor var tallet på 10.850 kroner.

Det kommer til å være langt høyere i år, tror direktøren i Virke.

– Jeg tror årets julehandel blir rekordsterk, ikke bare målt antall kroner, men også i vekst fordi vi bruker mindre penger restaurantbesøk, kino, konserter, vi reiser ikke og handler ikke over grensa. Alt dette her er penger som blir frigjort og som delvis kommer til å havne i norske butikker, sier han.

Svart måned

Handledagen Black Friday har tradisjonelt vært en dag hvor folk verden over har fysisk møtt opp utenfor butikken midt på natta – eller dager i forveien – for å sikre seg et tilbud på en vare når dørene åpnes.

Med årene har handledagen blitt til Black Week. Men også det blir avlyst slik vi kjenner det på flere norske kjøpesentre som følge av pandemien.

Blant annet på Vinterbro senter i Viken kommer de ikke til å markedsføre handledagen i det hele tatt, skriver Ås avis.

Selv om Black Friday kommer til å bli avlyst flere steder i år, tror direktøren i Virke Handel at det betyr tilbud over enda lengre tid og at mange av tilbudene flyttes over på nett.

Han sier også at november mer og mer bli en julehandlemåned.

– Det er grunn til å tro at trenden om tilbud over en hel uke kommer til å bli utvidet, i hvert fall de fysiske butikkene som følge av smittesituasjonen. Kanskje ser vi «Black Month», sier han.

PÅBUD: Fra torsdag er det påbudt med munnbind på butikker og kjøpesentre i Oslo og Bergen. Her fra Storo storsenter i Oslo. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Taperen

I pandemien er det butikker som selger ting vi putter i kroppen og i og utenfor huset som har hatt en opptur, verre er det med de som selger ting vi putter på kroppen.

Ifølge ferske tall fra Staististisk sentralbyrå (SSB) er det klesbransjen og kosmetikk som har hatt tunge måneder.

Hittil i år har har klessalget i Norge gått ned med 9,4 prosent sammenlignet med i fjor. For kosmetikkbransjen er nedgangen på 12,2 prosent. Verst står det til med salget av sko, hvor nedgangen er på 19,5 prosent.

– Salget av dress og jobbantrekk går ned når man sitter på hjemmekontor og man går glipp av bryllup og konfirmasjoner. For motebransjen er de neste to månedene avgjørende, sier Andersen.

– Det skal mye til at julehandelen blir så bra at de unngår røde tall, fortsetter han.

Må hente i trange butikker

For å ta unna den økte pågangen av nettshopping sier Posten at de skal øke bemanningen.

Selv om man handler på nett for å unngå trengsel og folk, må man likevel hente det man bestiller i butikken, med mindre man kan bestille hjemlevering.

Flere butikker som tilbyr post i butikk, er små og trange. Pettersen er likevel ikke bekymret for smittespredning i hentekøen.

– Jeg stoler på at butikkene er oppmerksomme og at alle har respekt for avstandsreglene, sier han.

Han oppfordrer folk til å ikke hente pakken i posten når det er flest i butikken og hente pakken så fort man har fått melding om det.

Pettersen sier at de hele tiden vurderer nye smitteverntiltak på spørsmål om det blir aktuelt å gi folk et oppmøtetidspunkt for å hente pakker i butikk.

Hvert år setter Posten et tidspunkt for når man bør levere pakker innen man skal få den til jul. I år er den satt til 18. desember. Pettersen sier at det per nå ikke er aktuelt å justere datoen med tanke på at de venter en enorm pakkestrøm før jul.