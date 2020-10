Slik kan taktikken gjøre utslag: – Det er hans største trussel

Om kort tid får vi svaret. Blir det fire nye år med Donald Trump eller ønsker den amerikanske befolkningen noe nytt, og går for Joe Biden?

Demokraten Biden har hatt en stabil ledelse på meningsmålingene i lang tid, men uken før valget tar Trump noen solide steg innpå sin konkurrent.

TV 2s siste måling viser at ledelsen til Biden har krympet fra 7,2 prosentpoeng til 5,8 på bare to dager.

– Dette er ganske dramatisk og gjør at løpet kan være mer åpent enn vi har sett så langt, sier TV 2s valganalytiker Terje Sørensen.

– Han kan ikke få det

Og med kun dager igjen til det hele skal avgjøres, har Donald Trump skrudd på turboen. Til tross for strenge koronarestriksjoner samler presidenten tusenvis av velgere, og holder flere folkemøter daglig.

KJENT STIL: Donald Trump på en av sine mange folkemøter de siste dagene. Foto: Evan Vucci

Det står i sterk kontrast til hva hans motkandidat Joe Biden holder på med.

Før Biden og Trump møttes til den siste debatten i forrige uke lurte amerikanske medier på om demokraten hadde gått i skjul.

Jobber digitalt

Og den siste uken før valget er det lite som tyder på at Biden kommer til å rase fra delstat til delstat for å samle stemmer.

– Joe Bidens største trussel er Covid. Han kan ikke få det, sier Brad Coker, meningsmåler for Mason-Dixon til Politico.

– Hvis Biden får Covid vil hans kandidatur og hans narrativ, ved at man er trygg ved å holde avstand å bruke munnbind, fullstendig eksplodere.

FORSKJELL: Joe Biden under en av sine "drive-in"-folkemøter. Foto: Andrew Harnik

Mandag denne uken så Biden seg nødt til å forsvare timeplanen sin, og understrekte at han har planlagt flere reiser de kommende dagene.

– Jeg kommer til å reise til Iowa, Wisconsin, Georgia, Florida og kanskje også andre steder, sa Biden.

Demokraten legger også vekt på at han gjør mye av arbeidet sitt digitalt.

– Vi har ikke hatt en eneste dag som ikke har vart i 12 timer.

Girer opp ytterligere

Politico skriver at Donald Trump har hatt 48 arrangementer de siste 40 dagene. Dette inkluderer tiden han var innlagt på sykehus med covid-19.

Presidenten besøkte også flere byer på én dag.

I løpet av samme periode har Biden hatt 37 arrangementer.

– Presidenten holder folkemøter hver eneste dag, og han kommer til å øke det ytterligere. Jeg blir ikke overrasket om vi ser fem eller seks arrangementer daglig før vi er ferdig, sier Tim Murtaugh, talsperson for Trump-kampanjen til avisen.

Skribent for AmerikanskPolitikk.no Sigrid Rege Gårdsvoll sier til TV 2 at Biden kjører en mer restriktiv stil nettopp fordi han kritiserer så sterkt måten Trump forholder seg til smittevernregler på.

– Det er ikke sikkert at han hadde trengt å være så forsiktig, men han prøver å modellere en tydelig kontrast til Trump, sier hun.

– Tilbakelent holdning

Rege Gårdsvoll understreker at begge sidene tror at denne kontrasten fungerer for dem, og trekker frem en nylig reklamefilm fra Trump-kampanjen som viser Biden på vei til et valgmøte med 30 personer i en smittesirkel, mens Trump ankommer i helikopter foran en massiv folkemengde.

– Kan Biden tape på at han er mer tilbakeholden og restriktiv enn Donald Trump?

– Kanskje. Men det har virket for han til nå. Han har hatt en tilbakelent holdning under hele valgkampen, så smitteverntiltakene passer godt til taktikken han har valgt, sier Rege Gårdsvoll.

Hun mener vi er for nærme valget til at Bidens taktikk skal gjøre noen store utslag.

– Hadde vi vært lenger fra valget, og han hadde begynt å få kritikk, kunne det vært greit å endre på det. Men sånn det er nå, er det ingen grunn for han å endre noe særlig på det.

Historisk store summer

TV 2s USA-kommentator Eirik Bergesen mener det er en utbredt misforståelse at Biden sitter alt for stille i båten.

– Han er mye på turné og reiser masse rundt han også, men det drukner alltid i Trump-sirkuset, fordi han har en enorm evne til å fange dagsorden og si og gjøre akkurat det som trengs for å få de store overskriftene, sier Bergesen.

STJELER OVERSKRIFTER: USA-kommentator Eirik Bergesen mener Donald Trump er ekspert i å stjele overskrifter fra Joe Biden. Foto: Ingvil Teige Stiegler

USA-kommentatoren påpeker at Biden bruker historisk store summer, og mer enn Donald Trump på reklamefilmer.

– Hvis du bor i USA, og spesielt i en vippestat så ser du Biden på TV hver eneste dag, sier Bergesen og legger til:

– Et Trump-narrativ er at Biden sitter hjemme i kjellerstua og er redd for å gå ut på grunn av korona og kritiske spørsmål.