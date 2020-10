Endrer skattereglene for at folk skal få julebord

Julen nærmer seg, og med det kommer også julebordsesongen. Normalt er dette en tid mange restauranter ser fram til, men på grunn av koronarestriksjonene blir årets julebordsesong mindre lønnsom enn vanlig.

TV 2 har tidligere snakket med flere restauranteiere som forteller at det stadig kommer telefoner fra kunder som ser seg nødt til å avlyse årets julebord.

Jørn Lie, som driver Gamle Raadhus i Oslo, fortalte i midten av oktober at utsiktene til en dårlig julebordsesong gjør at han frykter det verste.

– I ytterste konsekvens må vi stenge, sa Lie.

NHO har opplyst om en nedgang i julebordbookingen på over 50 prosent på landsbasis, mens det i hovedstaden har vært en nedgang på hele 70 prosent.

Nå kan en endring i skattereglene motivere bedrifter til å være med på å hjelpe en kriserammet restaurantbransje.

Skatteetaten har snudd

Hovedregelen er at det må betales skatt av alle fordeler en arbeidstaker får fra arbeidsgiveren. Det er imidlertid unntak for skatteplikten når ansatte deltar på arrangementer i regi av bedriften, som på et julebord.

– Arbeidsgiver kan spandere mat og drikke på sine ansatte, og det er skattefritt for de ansatte og fradragsberettiget for bedriften. Det er et krav at det skal være et fellesarrangement med kollegaer, sier administrerende direktør Karine Ugland Virik i Skattebetalerforeningen.

Koronapandemien har naturlig nok begrenset muligheten til å arrangere fester og sammenkomster, og derfor er det mer aktuelt med digitale møter på plattformer som Teams eller Zoom.

Administrerende direktør Karine Ugland Virik i Skattebetalerforeningen. Foto: Bo Mathisen / Skattebetalerforeningen

Skatteetaten har tidligere uttalt at å dekke kostnaden for take away-mat dersom de ansatte samles digitalt, ikke faller inn under skattefritaket for sosiale arrangementer, men nå har de snudd.

– Det nye er at Skatteetaten, etter spørsmål fra publikum, har åpnet for at arbeidsgivere nå også kan dekke julebordsmat som de ansatte bestiller hjem til seg uten at det utløser skatteplikt, sier Virik.

Oppfordring

Skattebetalerforeningen mener Skatteetaten fortjener ros for regelendringen, og oppfordrer sterkt bedrifter til å arrangere digitale julebord.

– Restaurantbransjen har lenge sett frem til julebordrushet, men mye tyder på at det kan bli en lang vinter for mange i servicenæringen. For oss som ser verdien av dugnadsånd og evner en mulighet til å hjelpe en bransje som har det tøft, kommer her en oppfordring:

– Gode arbeidsgivere, spander julemat og drikke på dine ansatte i år også! Dette er rene kinderegget, med skattefri julemat som nytes hjemme samtidig som dere hjelper en næring som har det tøft om dagen, sier Virik.

Seksjonssjef Lene Ringså i Skattetaten bekrefter at servering av mat hjemme kan være skattefritt dersom «bevertningen skjer i forbindelse med et velferdstiltak».

– Et julebord som gjennomføres digitalt vil kunne være et slikt velferdstiltak. Det betyr at arbeidsgiver skattefritt kan dekke mat og drikke for ansatte som deltar på julebord på Teams eller lignende.

Konklusjonen er basert på en ny tolkning av skatteloven.

– Når det gjelder dokumentasjon gjelder ingen særlige regler her, men det må kunne sannsynliggjøres at arrangementet er gjennomført som et skattefritt velferdstiltak, sier Ringså.

Hvordan holde digitalt julebord?

Tidligere P3-profil Christine Dancke var programleder under den digitale Stavernfestivalen i sommer, og vet derfor litt om gjennomføring av digitale arrangementer. Hun understreker at hun ikke er noen ekspert på hvordan man best gjennomfører et digitalt julebord, men tok likevel utfordringen om å gi noen tips.

Hennes første råd er å bruke innstillingen på Teams eller Zoom som gjør at flest mulig deltakere er synlige, slik at alle ser alle og ingen kan «melde seg ut».

Christine Dancke var programleder sammen med Vegard Harm på VG-lista topp 20 på Rådhusplassen i 2019. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Noe av utfordringen med internettmøter er nettopp at man i mindre grad blir sett, og det er det viktig å gjøre noe med. Ellers kan man jo pynte seg litt og også pynte litt hjemme for å få den rette stemningen, foreslår Dancke.

Én ide kan være å sette på en alarm med fast intervall, hvor alle skåler med det de har i glasset hver gang alarmen går.

– Jeg har aldri gjennomført dette selv, men det kan jo være gøy.

Dancke råder til at noen får ansvaret for selve gjennomføringen, uansett om det er på Zoom eller andre løsninger.

– Vedkommende burde lage et program som ikke varer for lenge. Det fordi det er vanskelig å holde oppmerksomheten på skjerm over lang tid.

Quiz og konkurranser

Musikk i bakgrunnen fungerer fint på en restaurant eller utested, men på et digitalt møte kan det muligens bli oppfattet mer som støy.

– Men man kan jo ha med seg en artist på det digitale treffet som byr på en liten konsert. I en julebord-sammenheng ville jeg holdt innslaget kort, som med alt annet.

Som underholdning kan det også være gøy med quiz eller konkurranser.

– Så lenge alle ser alle, kan jo konkurranser om å bli fortest ferdig eller lignende fungere. «Fullfør tekstlinja»-konkurranse, hvor man skal synge videre på sanger, er ett eksempel.

– Man kan bestille den samme maten, spise likt og snakke om hva det smaker. Man kan underveis i middagen lage mindre grupper på tvers av avdelinger som man snakker med og blir bedre kjent med, litt som på ekte julebord. Jeg tenker at mulighetene er mange!