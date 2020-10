Utsetter håndballguttas EM-kvalik

Korona-utfordringer for Latvia gjør at EM-kvaliken mot Norge 4. november utsettes på ubestemt tid.

Koronasituasjonen til de latviske landslagsspillerne gjør at EM-kvaliken mot Latvia 4. november, som etter planen skulle blitt spilt i Nadderud Arena, nå blir utsatt.

Får ikke nok spillere

Avgjørelsen er tatt av Det europeiske håndballforbundet (EHF) etter dialog med forbundene i både Norge og Latvia, og kommer som er resultat av smitteverns- og karanteneregler legger begrensninger på antall latviske spillere som er tilgjengelige.

Samlingen skulle vært den første for Håndballgutta siden seieren i bronsefinalen i EM i januar. Kvaliken som nå står for tur er til EM i 2022.

Ifølge Norges håndballforbund (NHF) skal kampen mot Italia i Pescara 8. november gå som planlagt, og blir dermed den første kampen i EM-kvaliken for Christian Berges mannskap.

– Vi beklager at kampen mot Latvia flyttes, men det er i praksis ikke mulig å få gjennomført den slik situasjonen er nå, sier kommersiell sjef i Norges Håndballforbund, Jan-Erik Aalbu, i en uttalelse.



EM-usikkerhet for kvinnene

Samtidig jobbes det nå i NHF og EHF med en avklaring rundt kvinnenes EM, som etter planen skal spilles i Danmark og Norge i desember. Akkurat nå rår det stor usikkerhet.

I Norge er reglene så strenge at én positiv koronatest vil føre til at et helt lag kastes ut av turneringen, mens man i Danmark kun setter spillere som tester positivt i karantene.

– Per nå diskuterer vi et mesterskap der Danmark skal ha sin del og Norge sin del. Det er mulig at alt legges til Danmark eller alt legges til Norge, men det er ikke noen diskusjoner om det nå, sier håndballpresident Kåre Geir Lio til TV 2.

– Er dere åpne for å ta på dere hele mesterskapet?

– Vi er åpne for alt som bidrar til at vi får et så godt mesterskap som mulig, svarer han.