Reiselystne nordmenn advares: – Risikerer gigantisk regning

Tirsdag skrev TV 2 om at mange nordmenn lengter etter å reise til varmere strøk.

– Det er vanskelig å vite hva som skjer framover, men vi ser en enorm reiselyst. En undersøkelse blant våre kunder viser at nesten 60 prosent vil reise til utlandet så fort det blir mulig, sa PR- og innholdsansvarlig Beatriz Rivera i Apollo.

TUI og Apollo ser at det også er noen som allerede gjør bestillinger.

– Folk booker reiser allerede fra januar og inn mot sommeren, så det er mange som vil ut og reise fortest mulig, fortalte kommunikasjonssjef Nora Aspengren i TUI.

At enkelte velger å bestille utenlandsturer nå, får forsikringsselskapene til å reagere.

– Skjønner at det kan være fristende

På grunn av koronapandemien blir nordmenn frarådet å reise til utlandet hvert fall frem til begynnelsen av neste år. I slutten av september forlenget Utenriksdepartementet sine globale reiseråd fra 1. oktober til 15. januar.

– Vi skjønner at det kan være fristende å tenke på fremtidige reiser, og at det er mange rabatterte priser og gode tilbud der ute. Men man bør likevel tenke seg veldig godt om før man kjøper og betaler for en reise nå, sier Andreas Bibow Handeland i Europeiske Reiseforsikring og If.

Folkehelseinstituttet oppdaterer fortløpende sitt kart over Europa med farger på de ulike landene. Regjeringens råd er i utgangspunktet å unngå alle ikke-nødvendige reiser til utlandet.

Rød farge betyr høy smittespredning og at du må i karantene ved innreise til Norge, mens gul farge betyr økt risiko, men at du ikke må i karantene ved innreise til Norge.

Bestiller du reise til et land som er markert som rødt når du bestiller, gjelder ikke reiseforsikringen.

– Slik situasjonen er nå, foreligger det et verdensomspennende reiseråd med noen ytterst få unntak. Kjøper man en reise nå og området fortsatt er rødt ved avreise, får man ikke dekket avbestillingskostnadene fly- eller reiseselskapet ikke refunderer. Man får heller ikke gyldig reiseforsikring dersom man trosser rådet og reiser, sier Handeland.

Omtrent hele Europa er markert i rødt på FHIs smittekart. Foto: FHI

– Et sjansespill

Dersom du kjøpte en reise til et land eller område mens det var grønt eller gult, og dette blir rødt før avreise, kan du få dekket avbestillingskostnader som fly- eller reiseselskapene ikke er pliktige til å ta.

Dersom du velger å reise selv om et land er rødt, kan det bli en svært dyr affære om noe går galt.

– Hvis man trosser et reiseråd og drar til et land eller område som er rødt, har man ikke gyldig reiseforsikring på turen. En privat sykehusinnleggelse eller en hjemtransport fra utlandet er eksempler på hendelser der regningene kan komme opp i millionklassen, så dette er det viktig at kundene er klar over, advarer Handeland.

Kommunikasjonsrådgiver Andreas Bibow Handeland i If/Europeiske Reiseforsikring. Foto: Kilian Munch / If

Skulle reisemålet være grønt eller gult ved avreise, er man dekket som normalt, også for koronarelaterte hendelser.

– Hva tenker du om at enkelte har begynt å bestille ferie til 2021?

– Dette er et sjansespill og noe man bør avvente. Man risikerer å bli sittende igjen med en potensielt gigantisk regning for en ferie man aldri får reist på.

Hans råd er å avvente situasjonen.

– Ha is i magen. Vi skjønner at det frister, men timingen for å bestille en reise er ikke riktig.

– Altfor stor risiko

I en spørreundersøkelse YouGov har utført for Tryg Forsikring svarer 38 prosent at de planlegger å feriere i utlandet neste år. Undersøkelsen er utført blant personer over 18 år som er i arbeid og har bil i husstanden.

– Det er lov å være optimist selv om det er høye smittetall i hele Europa akkurat nå. At vel én million nordmenn planlegger utenlandsferie neste år er nok mest et uttrykk om håp om at det snart kommer en vaksine som virker, sier kommunikasjonssjef Ole Irgens i Tryg Forsikring.

Ole Irgens, kommunikasjonssjef i forsinkringsselskapet Tryg. Foto: Gunnar Ringen Johansen / TV 2

– Folk må gjerne drømme om sol og varme, men jeg tror ikke det er mange som faktisk kjøper flybilletter til Middelhavet nå, til det er risikoen altfor stor.

Han fraråder å kjøpe ferietur til et rødt land i håp om at det har blitt grønt før avreise.

– Bestiller du en reise til et sted mens stedet er rødt, har du fraskrevet deg all avbestillingsdekning uansett når du skal reise, sier Irgens.

– Myndighetenes råd er veldig klare

Kommunikasjonssjef for skadeforsikring i Gjensidige, Bjarne Aani Rysstad, oppfordrer reiselystne til å ikke gjøre noe overilt.

– Vi advarer også mot å bestille utenlandstur nå. De som vurderer det, bør tenke seg veldig godt om og sjekke nøye hvilke regler som gjelder for avbestilling hos turoperatøren, sier Rysstad.

Kommunikasjonssjef for skadeforsikring i Gjensidige, Bjarne Aani Rysstad. Foto: Gjensidige

– Dersom du bestiller en tur til 50.000 kroner, må du ha økonomi til å miste 50.000 kroner. Vi anbefaler å tenke såpass forsiktig nå, ettersom det er mye usikkerhet.

Han har lagt merke til at mange reiseaktører markedsfører sine reiser hardt for tiden.

– Nordmenn er vant til å reise mye, så det er ikke vanskelig å forstå at reiselysten er stor. Men man bør altså ta ta det rolig. Myndighetenes råd er veldig klare, sier Rysstad.