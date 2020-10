Glittersjå Fjellgård byr på elg i rømmesaus smakt til med brunost fra Heidal og rørte tyttebær.

Mørt kjøtt av lam, hjort, rein eller storfe kan også brukes i denne retten.

Brunost fra Heidal og rørte tyttebær kan byttes med norsk blåmuggost, smakt til med rognebærgele.

Elg i rømmesaus til 4 personer

Dette trenger du:

Ca. 800 g filet, indre eller ytrefilet av elg

Salt, grovmalt pepper

Smør til steking

1 kvist frisk timian og liten kvist frisk rosmarin, eventuelt einerkvist og 1-2 knuste enebær

2 skiver sellerirot i strimler

Ca. 3 dl seterrømmer

1-2 ss revet ekte brunost fra Heidal (kan byttes ut med norsk blåmuggost)

Salt, pepper

Rørte tyttebær smakt til med litt sukker

Små delikatessepoteter eller mandelpoteter

Slik gjør du:

Legg kjøttet på benken til temperering. Varm stekeovnen til 225 grader.

Legg godt vaskede små poteter med skall (større poteter deles i to) i et ildfast fat, dryss med salt og pepper og ringle over olje og eventuelt et par kvister friske krydderurter. Stek i stekeovn til potetene er møre, 30-40 minutter. Tiden er avhengig av størrelsen på potetene.

Renskjær fileten, del i fingertykke strimler. Smelt smør i en stor varm panne med høye kanter. Tilsett kjøttet og urtekrydder når smøret er nøttebrunt. Øs stekefett over kjøttet under stekingen etter 2 minutter, tilsett sellerirot i strimler. Stek videre i 2 minutter før rømme tilsettes. Kok opp, smak til med rømme og revet brunost. Rørte tyttebær legges på retten ved servering.

Glittersjå sin gårdssuppe til 4- 6 personer

Dette trenger du:

1 stor løk

1 rød chili

1-2 fedd hvitløk

1 ts finrevet ingefær

Purre

Olje/smør

Løpstikke

Honning

Pepper

Eventuelt 2-3 knuste enerbærbusk

Røde linser

Røbet , kålrot, gulrot

Slik gjør du:

Finhakk løk, chili og hvitløk og surr til løken er blank i olje eller smør. Rens og del grønnsaker i terninger og tilsett i gryten, hell over kraft til det står rett under/dekker grønnsakene. Kok til grønnsakene er møre. Bruk en stavmikser og kjør sammen til en glatt suppe. Smak til med salt, pepper, honning og løpstikke eller annet kryddergrønt. Server med en klatt rømme og godt brød.