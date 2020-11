Gjorde ekkelt funn på hotellrom: – Skal ikke finnes på våre gulv

Vi betalte 1670,5 for et dobbeltrom

Noen flekker på vegger og gulv

Flekker på puffbenk, bord, stol og sofa

Urinliknende flekker på madrass

Mye støv

Ikke vasket hit-knappen til heisen i vår etasje på ca. 20 timer

Frokost: Bord blir spritet mellom gjester, håndsprit og hansker tilgjengelig, drikke ble servert ved bordet, vakt ved inngang til frokost.

ATP-målinger:

Fjernkontroll: 3278

Håndtak ved utgangsdør: 1550

Lysbryter ved dør: 3864

Lysbryter ved seng: 2054

Toalettknapp: 2762

Servantbatteri: 1392

Håndtak dusjhode: 480

Dørhåndtak WC: 1662

*Verdier under 1000 indikerer at flaten er tilstrekkelig rengjort.

Dette sier hotellet om funnene:

– Vi synes det er bra at TV2 gjør slike undersøkelser og ønsker det velkommen. Samtidig vil vi ta tak i det som kom frem og forbedre dette. Vi er glad for at våre strenge smittevernsrutiner og SGS-sertifisering av disse ble lagt merke til i hele hotellet. Det er veldig viktig for oss i Radisson at våre gjester og ansatte kan føle seg trygge hos oss.