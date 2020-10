Thorbjørn Jagland tror ikke noe annet menneske hadde klart å leve med det presset og maktspillet han ble utsatt for, før han måtte trekke seg som partileder i Arbeiderpartiet.

Onsdag ga Thorbjørn Jagland sitt første direkte intervju etter at han lanserte første bind av sin selvbiografi med tittelen «Du skal eie det selv.»

I intervjuet er Jagland åpen om at Jens Stoltenbergs hemmelige møter på Bislett, rykter og stadige lekkasjer til pressen med usanne historier, var hovedgrunnen til sammenbruddet hans.

– Det var stadig lekkasjer og historier som ikke var sanne, men tydeligvis plantet. Det pågikk i lang, lang tid og var en hovedgrunnene til at jeg fikk det totale sammenbruddet. Det var nesten ikke til å leve med, sier Jagland i intervjuet onsdag.

Betent situasjon

Han fikk et illebefinnende på Stortinget og ble fraktet til Rikshospitalet i all hast.

– Bare det at NRK lagde ablegøyer og underholdning utenfor Rikshospitalet, mens jeg lå på sykehuset, viser hvor betent situasjonen var. Jeg tror ikke noe annet menneske hadde klart å leve med det presset over særlig lengre tid enn det jeg gjorde, sier Jagland.

– Er du sår og bitter på det du er utsatt for?

– Nei, jeg er totalt fri for bitterhet. Det tror jeg alle som leser boken også vil se. Jeg har alt å være takknemlig for og har hatt et rikt liv med alle disse posisjonene jeg har hatt, sier Jagland.

– Et offer for intriger

Thorbjørn Jagland var arbeidergutten fra Lier i Buskerud som ble AUF-leder, partisekretær i Ap, partileder, utenriksminister, statsminister, generalsekretær i Europarådet og leder av Nobelkomiteen.

En formidabel karriere, men hans utgang av norsk politikk ble alt annet enn ærerik.

Selv har Jagland tidligere uttalt at han ble et offer for intriger og en kampanje regissert av krefter innad i partiet.

Presset ble til slutt så stort at han fikk et fysisk sammenbrudd og måtte trekke seg som partileder mot sin vilje.

I boken gir den tidligere Ap-lederen og statsministeren sin versjon av maktspillet som førte til at han måtte trekke seg fra begge posisjoner.

– Trodde jeg var håpløs

Jagland forteller også i boken åpent om hvordan hans relasjon til Jens Stoltenberg har vært anspent og full av mistenksomhet og mistillit.

Og om hvordan de mange kritiske medieoppslagene mot ham i hans siste periode som partileder frem mot 2002 gikk inn på ham.

«Jeg tenkte tilbake på den vonde tiden da ondsinnede karakteristikker haglet nesten hver dag. Jeg fikk gradvis mindre og mindre selvtillit. Til slutt trodde jeg at jeg faktisk var så håpløs som det ble skrevet», skriver Jagland, og refser pressens kilder:

«Ingen i partiledelsen sa noe til meg om hvor håpløs de syntes jeg var. De tok det aldri opp i partiledelsen. Ikke i sentralstyret. Ikke i landsstyret. Det ble aldri satt fram motforslag mot meg på et landsmøte», skriver den tidligere Ap-lederen.