Dette skjer med hyttene etter Sommerhytta-innspillingen

I forrige uke debuterte Øyunn Krogh og Levi Try offisielt som hytteeiere, etter å ha vunnet finalen av Sommerhytta 2020. Selv om vinner-hytta har stått ferdig siden innspillingens slutt i fjor, har ikke paret fått tatt den i bruk før finalen var gått på TV.

– Vi gleder oss til å bruke hytta, og ta med venner og familie dit. Den kommer til å bli tatt i bruk med en eneste gang. Vi har venner i Ytre Enebakk, så det har vært surt å se hytta stå der, uten å kunne bruke den, sa Krogh til TV 2 etter seieren.

Fredag fikk Krogh og Try endelig tilgang til sitt nye ferieparadis, etter å ha blitt overrasket med nøkkelen på direkten i God morgen Norge.

Se vinnerøyeblikket fra Sommerhytta-finalen i videovinduet øverst i saken.

Til salgs etter endt sesong

Tre andre par måtte gå tomhendt fra oppussingskonkurransen, og hyttene de bygde har heller ikke vært brukt siden i fjor høst.

Ifølge produsenten for programmet, Pål Sommer-Erichson i produksjonsselskapet Strix, har de imidlertid vært tilgjengelige for nye kjøpere i om lag et år.

– Hyttene selges fortløpende etter opptaksslutt, men de kan ikke tas i bruk før finalen er sendt på TV, forklarer Sommer-Erichson, og legger til at interessen for hyttene fra programmet er stor.

To av tre er solgt

Til nå er to av tre hytter solgt. Kun Jerry Johansson og Jeanett Fjeldstads hytte er fortsatt tilgjengelig, og prisen man må betale for denne er 2.550.000 kroner ifølge uttbygger Merkantilbyggs hjemmesider.

Sommer-Erichson forteller at alle parene får tilbud om å kjøpe sin egen hytte til markedspris før de blir erklært «fritt vilt». Ingen av årets par har valgt å gjøre det, selv om flere har vurdert det.

– Vi snakket om det, men la raskt fra oss den tanken. Det er mye økonomi i det, og jeg ønsker å komme meg inn på boligmarkedet etter hvert også, sa Cornelius Schmidt, som deltok med pappa Mikkel, til TV 2.

Har utsatt hyttedrømmen

Fjeldstad og Johansson har også diskutert hvorvidt de skal kjøpe sin egen hytte, men har ikke konkludert. De ser også på andre steder for å realisere hyttedrømmen, blant annet i Sverige.

Esra Maloku og Arber Topallaj har utsatt hyttedrømmen til fordel for leilighetsjakt.

En kamerat av dem opprettet imidlertid en Spleis-aksjon for at paret skulle få inn penger til å kunne kjøpe sommerhytta, men de kommer likevel til å prioritere egen bopel før hytte.

– Vi har bestemt oss for at pengene er øremerket til hytte, uansett. Selv om vi er i en etableringsfase og trenger leilighet først, så blir det feil om pengene går til noe annet enn det folk har gitt det til, sier Maloku.

Det er utbygger som får alle inntektene for videresalg av hyttene – TV 2 og Strix får ingenting.

Blir kvalitetssikret før salg

Siden hyttene i all hovedsak er oppført av ufaglærte, må utbygger se over arbeidet som er gjort før de kan selges videre.

– Det varierer hvor mye som må gjøres. De må følge vanlig byggestandard, med mindre noe annet er avtalt med kjøper. Alle hyttene blir oppgradert av snekker og andre fagpersoner der det er nødvendig, sier Sommer-Erichson.

– Hva er det som typisk ikke er gjort godt nok av parene, og som er kritisk for videresalg?

– Våtrom er alltid kritisk, men her har profesjonelle lagt membran i utgangspunktet. Ellers er listing er ofte for dårlig, forteller produsenten.

Selv om mange kanskje har forelsket seg i en av parenes rålekre stil, selges ingen av hyttene med møblene som ble vist på TV.

– De selges ikke møblert. Det meste har jo også deltagerne tatt med seg. Men man vil kunne kjenne dem igjen fra programmet med fargevalg og slikt, avslutter Sommer-Erichson.