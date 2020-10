Elevene på mellomtrinnet er mindre motiverte for skolearbeidet enn tidligere

Elevene på mellomtrinnet er mindre motiverte for skolearbeidet enn for noen år siden, viser elevundersøkelsen 2019.

Resultatene fra undersøkelsen er stort sett stabile over tid og viser at elevene trives på skolen. Unntaket er en nedgang i elevenes motivasjon på 5., 6. og 7. trinn.

Elevenes vurdering av egen motivasjon presenteres på en skala fra 1-5, der 5 er høyest.

På 7. trinn har elevenes motivasjon sunket fra 3,98 i 2016 til 3,78 i 2019. På 6. trinn har elevenes motivasjon sunket fra 4,05 til 3,83, og på 5. trinn har elevenes motivasjon sunket fra 4,10 til 3,88.

– Elevundersøkelsen kjennetegnes av stabile forhold over tid. Det bekymrer oss derfor at vi ser tendenser til en negativ utvikling i elevenes motivasjon, samtidig som lærerne melder om det samme. Det er likevel viktig å understreke at det generelt sett ikke er slik at norske elever er umotiverte, og i ungdomsskolen og i videregående ser vi ikke den samme nedgangen som på mellomtrinnet, sier Hege Nilssen, direktør i Utdanningsdirektoratet i en pressemelding.