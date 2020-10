Reagerer på tiltak: – Fremstår som kollektiv avstraffelse

Denne uken kom det nye nasjonale tiltak som begrenser folks muligheter i hverdagen. Samtidig innførte Oslo og Bergen egne lokale tiltak hvor man i Oslo blant annet blir anbefalt å kun møte maks ti personer i løpet av en uke.

Tiltakene ble først lagt frem på mandag, og onsdag holdt regjeringen en ny pressekonferanse hvor de måtte oppsummere reglene på nytt, fordi de skapte forvirring.

Atferdsspesialist Jørgen Dalen mener befolkningen kan oppleve tiltakene som en straff.

– De nye reglene fremstår som en kollektiv avstraffelse, når størsteparten av befolkningen har fulgt de reglene som skal til, sier Dalen.

SKEPTISK: Jørgen Dalen i firmaet Mindshift mener regjeringen har bommet på tiltakene. Foto: privat

Han sikter til at størsteparten av befolkningen opprettholder reglene, mens det er i ulike grupperinger at smitten øker.

– Så mange tiltak er en konsekvens av at noen enkeltpersoner ikke følger hovedreglene, som er én meters avstand og håndvask. Befolkningen blir slitt ut, men likevel får de kjeft i form av nye innstramninger i hverdagen. Tiltakene burde vært rettet mot de som ikke følger én-metersregelen, utdyper Dalen.

– Et helt land blir påvirket

Trond Albert Skjelbred jobber daglig med hvordan kommunikasjon forandrer adferd. Han støtter Dalens refleksjoner om at folk kan tolke tiltakene som en urettferdig straff.

– At noens oppførsel vil få konsekvenser for flere, er ikke noe nytt. Det har vi for eksempel sett fra Forsvaret, hvor oppførsel fra enkeltpersoner kan få konsekvenser for resten av gruppen. Det som er nytt, er at det nå vil kunne få konsekvenser for et en hel by eller et helt land, sier Skjelbred.

Han mener nøkkelen er god kommunikasjon.

– Situasjonen blir en pedagogisk utfordring for myndighetene, som må kommunisere på en måte hvor det blir skapt forståelse og engasjement. Hvis ikke, blir ikke rådene fulgt, sier han.

Mange tiltak

Dalen er skeptisk til hvordan befolkningen vil ta imot nye regler.

De nasjonale reglene Det anbefales at man på sammenkomster i private hjem, hager og hytter ikke har mer enn fem gjester, i tillegg til husstandsmedlemmer. Det betyr at to familier med mange barn, fortsatt kan møtes.





Alle anbefales å redusere antallet de har sosiale sammenkomster med i løpet av én uke.





Antallet som kan samles på private sammenkomster utenfor hjemmet, reduseres fra 200 til 50.





Det blir ikke lov å ha mer enn 50 personer på firmafest.





For at arbeidstakere fra andre land ikke skal bli ilagt karantene, må de teste negativt hver 3. dag.





Arbeidstakere fra land som ifølge EU er røde land må nå i ti dagers karantene. Dette gjelder blant annet Polen, Frankrike og Storbritannia.





De nye tiltakene varer fram til tidlig i desember.

– Det er ikke mangel på tiltak som er problemet, det er mangel på etterlevelse. Hvis utgangspunktet er at for få ikke opprettholder tiltakene, nytter det ikke å pøse på med flere tiltak, forklarer Dalen.

Atferdsspesialisten frykter at så mange regler gjør at folk gir opp dugnaden.

– Når det kommer så mange inngrep i folks liv, blir det til slutt et metningspunkt hvor folk mister motivasjonen til fellesdugnaden. Myndighetene burde heller jobbet med positive motivatorer for gruppen som ikke følger reglene, forklarer han.

Nakstad: – Vanskelig å fange opp

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad mener det ikke er mange regler.

– Nasjonalt er det få regler, men i kommuner med høyt smittepress er det flere regler. Men mange av dem er allerede innført tidligere og godt kjent.

Nakstad sier noe av grunnen til at det er manglende kontroll på smitten er at det kan ta tid før man oppdager korona i et sykdomsforløp.

– Hvis tilnærmet 100 prosent av befolkningen etterlevde én meters avstand og vasket hendene, ville vi kanskje ikke hatt smitteøkning i samfunnet nå. Problemet er at noen også kan smitte andre i en tidlig sykdomsfase, sier Nakstad.

– Burde ikke tiltakene vært rettet mot de som ikke følger reglene?

– Tiltakene er til en viss grad rettet mot de som ikke klarer å følge reglene. Men det er nok umulig å fange opp hvem som ofte bryter reglene og hvem som gjør det mer sjelden.