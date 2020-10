Slaktes av retorikkeksperter: – En doktorgrad å følge med på rådene

Mandag presenterte byrådsledelsen først en rekke nye koronatiltak i Oslo. Deretter holdt regjeringen pressekonferanse om nye nasjonale tiltak og anbefalinger.

I etterkant av pressekonferansene oppstod det full forvirring. Hvordan skal regelen om å treffe maks ti personer på en uke i Oslo praktiseres? Hvorfor er det et råd om ti personer i hovedstaden, når regelen nasjonalt er at vi skal invitere maks fem personer hjem? Og i hvilke settinger trenger man egentlig å bruke munnbind?

Onsdag har regjeringen kalt inn til en ny pressekonferanse klokken 14. Denne gangen er det ikke for å presentere ytterligere tiltak, men rett og slett for å oppklare rundt de nye tiltakene etter stor pågang med spørsmål fra publikum, skriver Aftenposten.

– Jeg er forvirra jeg også. Det begynner å bli doktorgrad å skulle følge med på alle rådene og å holde styr på de lokale forskjellene, sier Kjell Terje Ringdal, som er ekspert på retorikk og massekommunikasjon.

TV 2 har snakket med flere retorikkeksperter, som tror forvirringen kan få konsekvenser.

Behovet for tydelighet

Ringdal tror at dugnadsånden er avtakende i befolkningen som følge av at vi har levd med pandemien så lenge.

– Det finnes en utmattelse og slitasje hos folk. Når folk begynner å bli slitne, er det veldig viktig med klare og motiverende beskjeder, sier han.

Tidligere har han vurdert kommunikasjonen under pandemien til terningkast seks.

– De har klart kunststykket å gi kjipe beskjeder til befolkningen uten store problemer, men nå har det skjedd noe. Det begynner å bli mer beige, fargeløs kommunikasjon. Det er mangel på tydelighet og begrunnelser, spesielt når det gjelder hvor mange gjester folk kan ha i hjemmet, sier Ringdal.

Han sammenligner behovet folk har for kommunikasjon nå med informasjonen man trenger under innspurten av et maratonløp.

– Da er det viktig at treneren din er klar og tydelig. Du vil ikke høre om gjennomsnittet du har hatt de siste tolv kilometerne, men om hvilken plassering du har akkurat nå. I innspurten er vi slitne, og da må kommunikasjonen være klar, sier han.

SLITASJESPIRAL: Kommunikasjonsekspert Kjell Terje Ringdal mener at myndighetene bør være tydligere i sin kommunikasjon. Foto: Morten Holm / Scanpix

Kan få konsekvenser

– Hvilke konsekvenser kan utydelig kommunikasjon få for befolkningens etterlevelse av tiltakene?

– Forvirringen kan føre til egne fortolkninger, og de går ofte i folks egen favør. Myndighetene må motivere slik at folk trekker i samme retning, eller så blir dette vanskeligere for oss alle, Ringdal.

Retorikkeksperten forteller at ordet «kommunikasjon» kommer av latinske «communicare», som betyr «å gjøre felles».

– Dette fellesskapet har man klart å skape og holde på sammen. Nå er det fare for at det krakelerer, sier han.

MUNNBIND-FORVIRRING: I Oslo ble munnbindpåbudet utvidet, men i hvilke situasjoner må vi faktisk bruke det? Foto: Heiko Junge / NTB Foto: Heiko Junge

Mye i grøten

Postdoktor og undervisningsleder Kristian Bjørkdahl ved Universitetet i Oslo sier at han opplevde myndighetenes kommunikasjon på mandagens pressekonferanse som seriøs og hadde samme form som tidligere, men sier at det var mye som havnet i grøten.

Bjørkdahl sier at det er vanskelig å kommunisere i en pandemi fordi det er uforutsigbart og man vet ikke hva som skjer videre, og at det skaper utfordringer for myndighetene.

– Det var mye hypotetiske budskap og usikkerhet. Det er mye «hvis», «kanskje», «det kan skje at…». Jeg tror at de kommer i veien for eget forsøk i å være tydelig, sier Bjørkdahl, som forsker på retorikk.

Han trekker fram budskapet om at lokale tiltak kan bli nasjonale dersom smittesituasjonen blir verre, men at de ikke sa noe om hvilke tiltak som ville gjelde eller fra når.

– Solberg sa selv at budskapet til myndighetene kan være litt forvirrende. Det tror jeg er en uklok ting å gjøre. Det validerer publikums opplevelse om at det er nettopp forvirrende, sier han og fortsetter:

– Det kunne ha vært en trøst at også hun erkjenner at det er forvirrende, men det tror jeg gjør det verre for budskapet.

Bort med trøstepraten

Bjørkdahl sier det hypotetiske pratet kommer delvis naturlig fordi vi er i en pandemi. Men han sier at det regjeringen kunne ha gjort annerledes, var å ta bort det hypotetiske pratet.

– Ta bort «kanskje», «hvis», «om», «dersom» og heller gå mer rett på sak og gjort seansen kortere om hva som er anbefalingene, og forklare hvorfor de blir innført. Det blir fort mye prat, sier han.

Han tror også myndighetene overvurderer folks vilje og evne til å høre på alt de sier.

– Folk er trette og slitne av pandemien, og da kan det lønne seg å være mer rett på sak. Jeg vet ikke helt om vi trenger mer trøsteprat hvor regjeringen står og sier at «vi vet det er slitsomt å ikke få klemme venninner». Det har vi hørt før, nå ønsker vi å komme oss gjennom det, sier Bjørkdahl.

Positiv til ny pressekonferanse

Ragnhild Mølster har også forståelse for at det oppstod forvirring etter pressekonferansene.

Hun er postdoktor ved Institutt for informasjons- og medievitenskap ved UiB og har forsket på politisk kommunikasjon og retorikk.

– Informasjonen var sprikende og det ble for mye på en gang. I tillegg var ordbruken for varierende, sier hun.

Mølster reagerte på at myndighetene vekslet mellom mange ulike uttrykk som «kreve», «innføre regel», «forslag», «anbefaling og «tiltak».

Hun tror at måten budskapet ble kommunisert på kan føre til at folk har vanskelig for å forstå hva som er anbefalinger og hva som er påbud, hva som gjelder lokalt og hva som gjelder nasjonalt.

– Hensikten med rådene er at man skal hindre at smitten sprer seg i samfunnet. Når myndigheten er uklare kan konsekvensen bli at vi ikke vet helt hva vi skal gjøre. Hvis tiltakene blir for vanskelig å forstå kan det også føre til at folk ikke orker å sette seg inn i regelverket, sier hun.

Mølster stiller seg derfor positiv til at myndighetene har innkalt til en oppklarende pressekonferanse.

– Det viser at de hører på signalene til folk om at det er forvirring rundt tiltakene og at de har forstått at det er behov for at de forklarer det bedre, sier hun.

VIDEREFØRTE TILTAKENE: Erna Solberg (H) og Bent Høie (H) da de videreførte tiltakene fra 24. mars. Foto: Heiko Junge

Intern forvirring

Det er ikke første gang at myndighetenes pressekonferanser har ført til forvirring.

24. mars videreførte regjeringen de strenge smitteverntiltakene og strammet ytterligere inn på noe. Pressekonferansen førte til at mange forstod smittevernrådene ulikt.

I begynnelsen av mai kunne TV 2 fortelle at det også var intern forvirring blant myndighetene.

31. mars ga Folkehelseinstituttet klar beskjed om at Bent Høies råd ikke samsvarte med Helsedirektoratets.



«Dette forstås svært ulikt», skrev FHI i en e-post til Helsedirektoratet. Helsedirektoratet erkjente en uoverensstemmelse mellom deres anbefaling og informasjonen fra regjeringen.