I januar 2008 viste Fisker Automotive sin første bilmodell på bilutstillingen i Detroit. Det var den ladbare hybriden, Fisker Karma. En lekker sedan.

Men Tesla-sjef, Elon Musk, var ikke særlig fornøyd. Han saksøkte gründer Henrik Fisker og Fisker Automotive – fordi han mente Fisker hadde benyttet seg av kunnskap han fikk fra sin tid som ansatt i nettopp Tesla. Sistnevnte hadde som kjent også planene klare for en kommende sedan, på denne tiden. Det skulle bli elbilen Model S.

Retten var imidlertid ikke enig i anklagene fra Tesla og Elon Musk – og frikjente Fisker.

Det har rent mye vann i Mjøsa på de 12 årene siden dette skjedde. Tesla har fått skikkelig fotfeste som en elbilprodusent. Fisker Karma gikk det dårlig med.

Men Henrik Fisker har ingen planer om å gi opp. Nå nærmer det seg visning av en helt ny modell – nemlig den elektriske SUVen Ocean.

Broom har fått et eksklusivt intervju med den danske bilbyggeren.

Går rett i strupen på Tesla – her er den første bilen

Første forsøk fra Henrik Fisker gikk ikke så bra. Men han gir seg ikke med det! Foto: Scanpix.

Gikk konkurs

Først litt mer info om hvem denne Henrik Fisker faktisk er. Han er født i Danmark, og har jobbet som designer for blant annet BMW og Ford.

Noen av de mest kjente bilene han har på samvittigheten er BMW Z8, andre generasjon av BMW X5, Aston Martin DB9, Aston Martin V8 Vantage og tidligere nevnte Fisker Karma.

Første gang han startet for seg selv, gikk det ikke så bra. Den ladbare hybriden hans var lekker å se på – men ble aldri noe salgsuksess. Selskapet gikk til slutt konkurs.

Men nå er Henrik Fisker tilbake – og klar for å måle krefter med sin tidligere arbeidsgiver, Tesla, igjen. Denne gangen kun med elbiler.

Fisker Karma: Folk stopper opp og glaner åpenlyst

Avdukes i mai

Ocean er altså navnet på den første elektriske Fisker-modellen.

– Den skal vises offisielt på LA Autoshow i mai. Senere samme år er planen at den skal avdukes på bilmessen i Frankfurt, også, forteller Henrik Fisker på telefon til Broom.

Produksjonen av bilene er avtalt skal skje hos Magna Steyer i Østerrike.

De har allerede lang erfaring med å bygge biler. Totalt har de produsert 3,7 millioner kjøretøy, fordelt på over 30 modeller.

Her kan du lese mer om hele historien om Fiske Karma-hybriden

Dette er det første offisielle teaserbildet av Fisker Ocean.

Gjør ikke som Tesla

Fisker sier at det ikke er viktig for hans ego at de finner sin egen måte å produsere bil på. Han er svært fornøyd med avtalen han har fått med Magna Steyer.

– I motsetning til Tesla, som vil bygge bilene selv, ønsker ikke vi å finne en helt annen måte å bygge bil på. Vi samarbeider heller med andre, som allerede er spesialister på dette. Magna Steyer var tidlig ute med å lage elbil. De lager Jaguar I-Pace. De har derfor utstyret og erfaringen som trengs. Det gjør at vi kommer raskt i gang – og vi kan også utvide produksjonskapasitet raskt, om vi trenger det, påpeker Fisker.

Sjekk dørene! Her settes selv Tesla på plass

50.000 biler i 2023

Målet er å produsere 50.000 biler i 2023, og at de første bilene skal bli klare mot slutten av 2022.

– Vi har allerede ansatte en markedsansvarlig for Europa, og avgjort at vårt hovedkontor der skal ligge i München. Vi skal også være til stede i Skandinavia mot slutten av neste år, eller starten på 2022, lover Fisker.

Planen er å opprette forhandlere der man kan bestille bilene. Når de skal på service blir bilen hentet – og deretter levert tilbake til kunden.

– Her vil vi også få på plass samarbeid med eksisterende partnere.

Bor du et sted med mye sol, kan du få opptil 1.600 kilometer ekstra rekkevidde i året, takket være solcellepanelet på taket.

Her kan det bli en elbil-revolusjon

Bedre rekkevidde enn Tesla Model Y

– Fortell litt om hva som gjør at FiskerOcean skal skille seg ut fra andre elbiler?

– Jeg ønsket å få en bil inn i det raskest voksende segmentet: SUV. Plassutnyttelsen kommer til å bli unik. Den får to batteripakker, mulighet for tre seterader og firehjulsdrift.

– Samtidig ønsket jeg noe som skiller seg ut. Det gjør Ocean. For eksempel har den det vi kaller California Mode. Da kan du senke alle vinduene på siden av bilen. Bakruta kan også senkes, noe som kan være praktisk.

– Men det viktigste er kanskje at vi ønsker god rekkevidde. Akkurat hva den blir, kan jeg ikke si. Men med det største batteriet blir den bedre enn Tesla Model Y.

Konseptbilen skal gi en tydelig indikasjon på hva vi har i vente, når produksjonsmodellen avdukes i mai.

Pendlerbil: Dette er tre smarte alternativer

God plass

Ocean bygges på en plattform av aluminium. Utvendig størrelse vil tilsvare omtrent en BMW X3. Men Fisker sier imidlertid at den innvendige plassen blir på nivå med den store SUVen X5.

Forklaringen er naturligvis at det er lettere å utnytte plassen i en elbil.

– Interiøret kommer for øvrig til å bli noe helt annet enn det mange er vant til i dag. Vi ønsker på sett og vis å finne opp infotainmentsystemet og brukergrensesnittet på nytt. Dette er noe vi bruker mye tid og ressurser på, akkurat nå. Men dere får se mer detaljer når vi avduker bilen i mai.

Fisker er også opptatt av at hele bilen skal være miljøvennlig. Derfor er for eksempel mattene laget av resirkulerte plastflasker og garn fra havet. På taket er det solcellepanel, som skal gi opptil 1.600 kilometer ekstra rekkevidde i året. Men da har man nok tatt utgangspunkt i Calinfornia-været, der Fisker har sitt hovedkontor.

Kommer tidlig til Norge

Men alt handler ikke om miljø og fornuft. Rask blir den nemlig, også. Toppmodellen skal klare 0-100 km/t på rundt 3 sekunder.

Prisene skal starte på under 400.000 kroner i USA. Men det legges også opp til ulike modeller i forhold til leasing og leie.

– Norge er viktig. Dere blir et av de første landene som får bilen på markedet, lover Henrik Fisker.

Ny modell: Her kan du spare 240.000 kroner

Fisker Ocean – snart klar for å vises offisielt for første gang.

Video: Her er en annen spesiell elbil som er på vei:

Her får Lamborghinien juling av en Toyota!