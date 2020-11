Mourinho-hateren Nesbø ser lyst på fremtiden: – Nesten uforståelig

Se Tottenham-Brighton søndag fra 19.45 på TV 2 Sumo og TV 2 Sport Premium!

– Jeg hadde fremdeles ønsket Pochettino velkommen tilbake «any day». Jeg hadde nok det.

Ordene faller denne uken, og tilhører Jo Nesbø, en av Norges mest kjente Tottenham-supportere.

Han var knallhard i sin dom da favorittklubben i fjor høst sparket populære Mauricio Pochettino for så å ansette José Mourinho. Mannen med både en av Norges største artist- og forfatterkarrierer kalte avgjørelsen «latterlig kortsiktig tenkt» og måtte til filmens verden for å finne den beste analogien.

– Direkte sjokkerende at de erstatter fotballens Luke Skywalker med Darth Vader. Dette er uten sammenligning den tøffeste dagen jeg har hatt som Spurs-supporter, jeg hadde heller tatt sju år med tap for Arsenal, uttalte Nesbø til VG i november i fjor.

Et snaut år senere er Mourinho i ferd med å motbevise enkelte deler av Spurs-fansen, men det er fremdeles mange av de liljehvites supportere som ikke klarer å bli glad i sin portugisiske manager.

– Det er selvfølgelig litt sånn at man vender seg til at man har den treneren man har, og det virker som at Mourinho også har modnet litt og roet seg littegrann ned, sier Nesbø til TV 2 i dag.

PS! Intervjuet med Nesbø ble foretatt før Tottenhams pinlige tap i Europaligaen mot Royal Antwerp torsdag kveld.

Forfatteren tror Mourinho, som har måttet tåle å få sparken i sine to seneste Premier League-jobber - både fra Chelsea (høsten 2015) og Manchester United (høsten 2018) - muligens har moderert sitt eget selvbilde siden comebacket som manager forrige sesong.

– Kanskje han også har hatt nok motgang de siste årene, at han ikke lenger regner seg som «The Special One». Så det er littegrann lettere å leve med Mourinho nå, sier Nesbø, før han gjentar:

– Men som sagt: Jeg savner Pochettino fortsatt.

Ser lyst på fremtiden

Under Mourinhos ledelse har Tottenham de siste ukene tatt steg mot toppen av en uhyre jevn Premier League-tabell, og forut for denne runden var det kun to poeng som skilte opp til ligalederen. Og det til tross for at man i de to seneste hjemmekampene i Premier League har rotet bort tilsynelatende sikre trepoengere.

PÅ SPURS-KAMP: Jo Nesbø fotografert under Tottenhams treningskamp mot Inter på Ullevaal sommeren 2016. Foto: Krister Sørbø/NTB Foto

– Ser du lyst på fremtiden som Spurs-supporter?

– Ja. Altså nå har jo laget egentlig sprudlet. De har jo fått dårlig betalt i Premier League-starten. De burde hatt tre poeng både mot Newcastle og West Ham. Så de har jo nesten litt uforståelig spilt sprudlende god fotball i begynnelsen av denne sesongen her i forhold til hva de gjorde egentlig i hele fjor.

– Det er en bonus?

– Det er fint. Det liker vi, avslutter Nesbø.

Søndag gjenstår det å se om Spurs-supporteren og hans kompanjonger får mer å juble for når Brighton gjester Tottenham Hotspur Stadium. Der kan Mourinho potensielt lede sitt lag til sesongens første trepoenger på hjemmebane, noe som også trolig er et krav om man skal henge med i toppen.

