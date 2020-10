– Jeg liker ikke spørsmålet ditt

Liverpool slo Midtjylland 2-0 på Anfield tirsdag, men rødtrøyene imponerte ingen. Før pause var bortelaget nærmest scoring. Anders Dreyer fikk en gyllen mulighet etter bare to minutter. Dansken utnyttet en svært rufsete forsvarslinje og burde gitt gjestene ledelsen.

– Det Andy Robertson gjør er uforståelig. Det er bare en god keeper som hindrer en sjokkåpning på Anfield, analyserte TV 2-ekspert Brede Hangeland.

– Alle kikker på hverandre

Han tok frem slakterkniven i pausen.

– De har sett svake ut. Det handler selvfølgelig litt om laguttaket, men også om at Liverpool ikke er på nivå. Det er mye enkle, tekniske feil. Sannsynligvis en grad av undervurdering. Alle kikker på hverandre og lurer på hvem som skal dra i gang dette, sa TV 2-eksperten.

Etter kampen spurte en dansk journalist Jürgen Klopp om laguttaket var et tegn på at tyskeren undervurderte Midtjylland. Da var ikke Liverpool-manageren sein med å slå tilbake.

– Jeg er ikke hundre prosent sikker på om jeg liker spørsmålet ditt. Hvis du hadde sett Liverpool litt mer, ville du visst om situasjonen vår og at det ikke lå noe mangel på respekt bak laguttaket, kom det syrlig fra Klopp.

– Faktisk valgte vi dette laget av respekt for Midtjylland, for vi trengte friske bein. Hvis du ser kampen, som jeg ikke er sikker på at du gjorde, ser du at vi trengte alle friske bein vi kunne få, fortsatte han.

Kaptein James Milner innrømmer at Liverpool ikke var på nett før pause.

– Det var ikke lett. Det var naturligvis ikke en perfekt prestasjon av oss. De gjorde det virkelig vanskelig for oss, spesielt i første omgang, sier Milner.

Håper på Matip-retur

Klopp ble neppe overbegeistret av det Takumi Minamino, Xherdan Shaqiri og Divock Origi viste mot Midtjylland. Forsvarsspillet bør også gi Liverpool-manageren hodebry før helgens kamp mot West Ham. At Fabinho, som har spilt stopper i Virgil van Dijks skadefravær, hinket av banen med et muskelproblem gjør ikke livet lettere for Klopp.

Fabinho ble erstattet av 19-åringen Rhys Williams.

– I disse tidene, når noen går ut med et muskelproblem, er det ganske sjeldent at legene ringer meg dagen etter og sier «falsk alarm, alt er fint.» Nå handler det bare om hvor lenge, sa Liverpool-manageren til britisk tv.

Han håper å få Joel Matip tilbake til helgens kamp, men er langt fra sikker.

– Jeg vet ikke. Akkurat det er noe vi er veldig interessert i, som du kan tenke deg, sa han.

PS! Ingen Premier League-lag har sluppet inn flere mål enn Liverpool denne sesongen.