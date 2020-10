Theresa (42) oppdaget ektemannens mørke hemmelighet: – Den verste form for svik

Theresa Michaels var i juni i ferd med å pakke barnas klær da det banket på døra hjemme i Mesa i Arizona.

Inn stormet det et seks personer stort SWAT-team.

– De fortalte meg at ektemannen min planla å drepe meg. Han hadde planlagt det lenge, og jeg gikk helt i bakken, sier Theresa Michaels til AZFamily.

TATT: Dallas Michaels på politiets arrestasjonsfoto. Foto: Politiet

Forlovet med hemmelig elskerinne

Politiet fortalte henne ifølge People at ektemannen hennes gjennom åtte år, Dallas Michaels (42), hadde forlovet seg med den hemmelige elskerinnen sin.

Nå planla han å drepe Theresa under ferieturen for å få utbetalt livsforsikringen hennes på 4,6 millioner kroner.

Dallas Michaels' elskerinne skal ikke hatt noen anelse om at han var gift fra før.

Han hadde ifølge politiet forsøkt å kjøpe det narkotiske stoffet fentanyl, som er 50 ganger sterkere enn heroin.

Politiet mener at 42-åringen planla å forgifte Theresa Michaels under turen fra Mesa i Arizona til California.

På denne måten kunne dødsfallet se ut som en overdose.

– Dette er den verste formen for svik. Han var desperat etter å få meg ut av bildet, sier Theresa Michaels.

Politiet forteller at de ble tipset av kvinnen som Dallas Michaels hadde forsøkt å kjøpe fentanyl av.

– Han innrømmer å ha pratet med kvinnen om å drepe kona, selv om han insisterer på at han var mer interessert i å drepe seg selv, skriver Mesa-politiet i en pressemelding.

Et helvetes år

Theresa Michaels har nå startet en innsamlingsaksjon på GoFundMe for å skaffe penger til at hun og barna kan flytte til en annen delstat.

– Jeg vet at jeg ikke fortjente dette. 2020 har vært et helvete for meg, og jeg trenger din hjelp til å komme tilbake på rett spor, slik at jeg kan skape et nytt liv for meg og mine barn, skriver hun på nettstedet.

– Han planla å drepe meg under familieturen til California sammen med barna våre, og etterforskerne arresterte ham morgenen vi skulle dra. De tok ham akkurat i tide, skriver Theresa på GoFundMe.

I pressemeldingen skriver politiet at Dallas Michaels sitter inne i Maricopa County Jail, og at han blir siktet for å ha planlagt å drepe, samt for å ha fått noen til å kjøpe narkotika for ham.