Trump tar kraftig innpå

Fall for Biden, mobilisering for Trump.

Joe Bidens forsprang er kraftig redusert på TV 2s snitt av de siste meningsmålingene i USA. Demokraten leder med 5,8 prosentpoeng, mot 7,2 poeng for bare to dager siden.

- Dette er ganske dramatisk og gjør at løpet kan være mer åpent enn vi har sett så langt, sier TV 2s valganalytiker Terje Sørensen.

Samtidig understreker Sørensen at Trump snart ikke har mer å gå på. Presidenten har de siste dagene mobilisert kraftig blant republikanske velgere, men er i tillegg avhengig av at flere Biden-velgere skifter side.

- Skal Trump øke videre, så må han snu det svakt negative bytteforholdet mot Biden. Det er krevende.

Trenden peker uansett mot et mye jevnere løp enn det lå an til før den siste debatten.

- Vi er på vei mot en situasjon der det er vanskelig å kåre en vinner, sier Sørensen.

Hvis Florida ryker for Biden kommer dette til å henge på vippestatene i Midtvesten. Der fører lokale regler til at det vil ta lang tid å telle stemmene.

Husk at Biden kan vinne stemmene med over 4 prosentpoeng men likevel tape kampen om Det hvite hus.

Vippestatene

Trump tar Arizona fra Trump og får 11 nye valgmenn. Grafikk: Helge Knudsen/TV 2

I vippestatene er Trump kommet tilbake på offensiven i sin "første forsvarslinje" - altså statene han vant med knappest margin i 2016. I dag fravrister Trump Arizona og statens 11 valgmenn fra Biden. Trump har dermed 231 valgmenn mens Biden har 307. For å bli president trenger Trump 39 valgmenn til. Klarer han å ta Florida også får han 29 nye valgmenn og er på god vei. Som tabellen under viser er det i praksis dødt løp i pensjoniststaten.

I "andre forsvarslinje" styrker Trump også sin posisjon. Den jevneste av disse statene er Nord Carolina der det skiller 2,26 prosentpoeng.

Blå stater i spill?

Når avstanden nasjonalt er blitt så liten er det viktig å følge med på et større spekter av vippestater. Kan for eksempel Trump komme på offensiven i blå stater som har sett noenlunde trygge ut så langt?

– Vi bør følge nøye med på Nevada og Minnesota, sier Terje Sørensen. Han er spesielt opptatt av Minnesota, som med sine opptøyer lenge var i fokus for Trumps "lov og orden"-strategi. Nå svekker tallene seg for Demokratene i staten.

I Nevada har pilene pekt mot et tettere løp i flere uker og i dag nærmer de røde og blå kurvene seg virkelig. Samtidig er det et stykke igjen før situasjonen blir dramatisk for Biden.

Ferske målinger

TV 2s vektede snitt viser nå et jevnere løp enn nettsider som Realclearpolics og Nate Silvers Fivethirtyeight.com.

– Nate Silvers snitt er basert på målinger tatt opp over et mye lengre tidsrom. Vårt snitt fanger hovedsaklig målinger som er publisert etter den siste debatten, forklarer Terje Sørensen.

Han sier de neste dagene blir spennende.

- Den store testen blir i ettermiddag og kveld. Det kommer mange målinger og vi får en bedre følelse med hvor vi er på vei.