Skrytelisten fra Det hvite hus får mange til å stusse: – De lever i et parallelt univers

Den siste uken har nær en halv million blitt smittet av koronaviruset i USA, et tall som står i sterk kontrast til en nylig uttalelse fra Det hvite hus.

Ifølge amerikanske medier har det blitt registrert nær en halv million koronatilfeller i USA den siste uken. Landet registrerte også en ny dyster ukerekord søndag, da det i gjennomsnitt ble registrert 68.767 smittetilfeller hver dag, ifølge CNN. Den forrige rekorden ble satt i slutten av juli.

Så langt er det registrert over 8,7 millioner koronatilfeller i USA, samt over 226.000 dødsfall, ifølge oversikten til Johns Hopkins University.

– Vi kan ikke sminke det, vi står overfor en krise som haster, og det er nærstående fare for deg og familien din, sier Wisconsin-guvernør Tony Evers om situasjonen i sin delstat.

Der er 84 prosent av sykehussengene nå i bruk, samt 87 prosent av intensivpostene, og de tallene fortsetter å øke.

Skryter av bragder

Med dagens smittesituasjon som bakgrunn har et ferskt dokument fra Det hvite hus fått flere til å heve øyenbrynene. For i et presseskriv sendt ut fra deres forsknings- og teknologikontor listes det opp en rekke av Trump-administrasjonens bragder, som deriblant inneholder å «forstå planeten vår».

Det punktet som har fått flere på sosiale medier til å sperre øynene opp er at Det hvite hus har «fått slutt på Covid-19-pandemien», med den påfølgende teksten:

– Fra starten av Covid-19-pandemien har administrasjonen tatt avgjørende handlinger for å involvere forskere og helsepersonell i akademia, industri og hos myndighetene til å forstå, behandle og nedkjempe sykdommen, står det i dokumentet.

Da Det hvite hus ble konfrontert med påstanden, henviser talsperson Kristina Baum til selve rapporten dokumentet beskriver.

– Det viktige arbeidet Trump-administrasjonen gjør for å sette slutt på pandemien er en topp-prioritet og verdt å notere seg, skriver hun i en epost til CNN.

– Parallelt univers

Siden amerikanske medier begynte å omtale dokumentet natt til onsdag morgen norsk tid har flere reagert med vantro.

Blant dem er Tom Frieden, som ledet etaten CDC, USAs folkehelseinstitutt, da Obama var president:

– Vi har en eksplosiv smittevekst. Dødsraten vil uten tvil stige. De lever i et parallelt univers som ikke ligner på realiteten amerikanere lever i, sier han til The Daily Beast.

Den politiske strategen Cornell Belcher sier til TV-kanalen MSNBC at han stusser over uttalelsen.

– Vi har over 200.000 døde her, og smitten stiger i hele landet, og de erklærer seier? uttaler han.