Trumps valgkampnettsider ble hacket

Natt til onsdag var valgkampnettsidene til USAs president Donald Trump nede, like etter kom meldinger om at den var blitt hacket.

Flere Twitter-brukere meldte først at det på deler av nettsiden kom opp en melding om at siden var overtatt av noen som hadde skaffet seg tilgang til flere enheter tilknyttet Trump og folk rundt ham og slik fått tilgang til skadelig informasjon om presidenten.

Ifølge Fox 10 var det skrevet følgende melding på siden:

«Denne siden er blitt overtatt. Verden har fått nok falske nyheter daglig av president Donald J. Trump».

Like etter sto det kun at siden var nede når man gikk inn på den. En stund senere var den tilbake på nett.

Nettavisa Tech Crunch skriver at valgkampsiden til Trump bare delvis ble hacket, og at noen tok over «om»-siden og erstattet den med et forsøk på svindel med kryptovaluta.

Amerikanske etterretningsmyndigheter har tidligere slått alarm om utenlandsk påvirkning av det kommende presidentvalget og pekt på Kina, Russland og Iran.

I en uttalelse bekrefter Trump-valgkampen hendelsen, og forteller de er i kontakt med politiet for å komme til bunns i hvem som angrep dem, skriver Reuters.

Samtidig avfeier de at hackerne sitter igjen med informasjon om Trump.

– Ingen sensitive data ble rammet, ettersom ingenting slik er lagret der.