Rhys (19) fra nivå seks til van Dijk-erstatter på et halvt år

– Det kan bli mye fotball på Rhys Williams fremover slik skadesituasjonen er for Liverpool, sa TV 2s kommentator Øyvind Alsaker underveis i 2-0-seieren over Midtjylland.

Virgil van Dijk er langtidsskadet. Joël Matip måtte også stå over kampen mot Midtjylland med skade, og det er usikkert hvorvidt kameruneren er klar til helgens kamp mot West Ham.

Vondt ble til verre da stoppervikar Fabinho gikk ned for telling etter halvtimen spilt. Brasilianeren måtte ut med det som kan ha vært en strekk. Da fikk unge Williams sjansen.

Etter kampen får 19-åringen mye ros av Liverpools manager, som dessuten er litt brydd på grunn av skadesituasjonen.

– Når du mister den nærmest siste midtstopperen du har og setter inn en 19-åring, vet ingen hvordan det vil gå. Men Rhys var ikke i en eneste situasjon hvor han hadde problemer i dag, sier Jürgen Klopp til beIN Sports.

– Han styrte til og med forsvaret, snakket mye og alt det der. Det var en veldig god kamp av ham, fortsetter tyskeren.

Rhys Williams får ros fra flere hold etter å ha spilt en time mot Midtjylland. Foto: Michael Regan

Nivå seks

Klopp understreker at man må vente på testresultatene, men han er ikke optimistisk vedrørende Fabinhos sjanser til å være tilbake med det første. Skulle heller ikke Matip rekke lørdagens kamp mot West Ham, kan det være duket for en Premier League-start for Williams.

Det er smått sensasjonelt om man skrur tiden et drøyt halvår tilbake, da all fotball ble satt på pause eller stanset i mars.

Da var unggutten på utlån til Kidderminster Harriers, som spiller i National League North – sjette nivå i England. Der gjorde han riktignok et solid inntrykk.

Parallellen ble raskt dratt til Virgil van Dijk, mannen han endte opp med å erstatte mot Midtjylland.

– Han kom inn, så bra ut, og du tenkte «herregud, han er som Virgil van Dijk i forkledning!» Han hoppet rett i det, leide et hus med fire andre karer og var virkelig en stor del av klubben med en gang, har Kidderminster-manager Russell Penn tidligere sagt til Liverpool Echo.

FIKK SJANSEN: Rhys Williams startet begge Liverpools ligacupkamper før exiten. Mot Arsenal fikk han spille en time ved siden av Virgil van Dijk. Foto: Laurence Griffiths

Williams er født i Preston, rundt en time unna Liverpool. Den talentfulle midstopperen sluttet seg til klubben allerede på U10-nivå, ifølge LFChistory.net.

En som vet mye om hvordan man tar seg fra akademiet til en fast plass på førstelaget, er Trent Alexander-Arnold. Den lokale høyrebacken er full av lovord om lagkameraten.

– Han er veldig moden til å være så ung som han er. Han hadde sikkert ikke forventet å få spilletid i dag. Han har vist denne sesongen, spesielt de siste seks ukene, at han kan komme inn og gjøre en jobb. Nå har han også vist det på den største scenen, i en Champions League-kamp, sier Alexander-Arnold til TV 2.

Williams ble riktignok også byttet inn mot Ajax, men det var på overtid.

— Han har en stor fremtid foran seg, mener Alexander-Arnold.

– Ser at det er en junior

Så spørs det om han er klar for mer førstelagsfotball når tøffere motstand venter for Liverpool. Brede Hangeland sår tvil om Klopp kommer til å gi ham sjansen mot West Ham.

– Dersom ingen av dem er klare. Kan Klopp da gå med 19 år gamle Rhys Williams mot Antonio? Superspissen til West Ham, spør Hangeland retorisk.

– Williams gjorde en fin figur. Han spilte godt, men du ser at det er en junior. Det kan man se på bevegelsesmønster, trygge pasningsvalg og så videre. Jeg tror ikke Klopp vil være komfortabel med å starte med Williams i Premier League, fortsetter den tidligere englandsproffen.

Tidligere Liverpool-spiller Peter Crouch virker å være mer imponert.

– Jeg er nødt til å trekke frem Rhys Williams. Han kom innpå og satte ikke foten feil en eneste gang, sier kulthelten som ekspert for BT Sports.