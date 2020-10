Frykter flere opptøyer etter at Walter Wallace (27) ble skutt og drept

Philadelphia, USA (TV 2): Mandag ble minst 30 betjenter skadet i demonstrasjonene som oppsto etter at politiet skjøt og drepte en svart mann under en pågripelse. Nå er nasjonalgarden innkalt i Philadelphia.

I frykt for nye demonstrasjoner i byen Philadelphia i delstaten Pennsylvania har guvernør Tom Wolf innkalt nasjonalgarden natt til onsdag norsk tid, ifølge avisen Inquirer.

Under demonstrasjonene natten før ble over 30 betjenter skadet i demonstrasjonene, og minst 91 personer pågrepet av politiet. Ifølge avisa Inquirer er en kvinnelig politibetjent innlagt på sykehus med brukket bein etter at hun ifølge politiet ble «påkjørt med vilje».

LØSNET 14 SKUDD: Ifølge politiet skjøt de to betjentene syv skudd hver da Wallace ble skutt og drept. Foto: Tom Gralish

Demonstrasjonene skjer i etterkant av et politioppdrag som fikk fatale følger mandag. Rundt klokken 17 på ettermiddag rykket politiet ut til en adresse vest i Philadelphia etter meldinger om en man som var sett med våpen. Der møtte politiet 27-åringen Walter Wallace Jr, som ifølge dem holdt en kniv.

– Betjentene befalte ham til å slippe våpenet flere ganger. Det gjorde han ikke, uttalte Eric Gripp hos politiet i etterkant av hendelsen.

14 skudd

I en video fra pågripelsen, som senere har gått viralt, hører man flere skudd bli løsnet av politiet. Politiinspektør Frank Vanore har senere uttalt at de to betjentene avfyrte syv skudd hver, men det er uklart hvor mange som traff Wallace.

NBC Philadelphia skriver at Wallace sin mor ble vitne til det hele, og at hun forsøkte å bryte inn under hendelsen. Familien hans har i etterkant av dødsfallet uttalt at de ikke tilkalte politi, men ringte etter en ambulanse, for å hjelpe 27-åringen, som ifølge advokat Shaka Johnson gjennomgikk en mental krise.

BILBRANN: En politibil sto i full fyr under natt til tirsdag norsk tid. Foto: Jessica Griffin

– Dette var ikke en rettferdiggjort skyting. Vi har en person som har mentale helseproblemer, og vi kommer til å redegjøre for disse ettersom saken fortsetter. Men vi har betjenter som ikke er trent til å håndtere mental helse, sier Johnson.

Politibetjentene var ikke i besittelse av elektrosjokkvåpen under hendelsen, noe politiet har fått kritikk for. Ifølge politisjef Danielle Outlaw vil det bli nye rutiner på dette nå, skriver Inquirer.

Etterforskes

Politiet har så langt vært sparsommelige med detaljer i saken, men opplyser om at den er under etterforskning. Distriktsadvokat Larry Krasner uttalte under et kirkemøte tirsdag at han vil møte Wallace sin mor når hun ønsker det.

– Det er en ting alle kan være enige om: Når du ringer myndighetene for beskyttelse og for hjelp med med et barn med mental sykdom, og han blir skutt og drept innen et minutt, da gikk noe galt, sier han.

KRITISK: Advokat Shaka Johnson, bistandsadvokaten til Wallace-familien, kaller politiskytingen uforsvarlig. Foto: Jose F. Moreno

Natt til onsdag har demonstranter også samlet seg, og ifølge Inquirer begynte 4-500 personer å marsjere ved Malcolm X Park. Så langt har det vært fredelig, skriver avisa.

TV 2s reporter i byen beskriver at en gruppe demonstranter har samlet seg rundt en politistasjon, og beskriver situasjonen som rolig, men spent. Politipatruljer er blitt utstasjonert utenfor flere butikker for å hindre plyndring, noe det har vært registrert tilfeller av under demonstrasjonene.

Ifølge Inquirer er det også natt til onsdag vært tilfeller av demonstranter som kaster ting på politiet. Politiet hevder også at de har blitt dynket i en ukjent rød væske, og legger til at flere er blitt pågrepet.