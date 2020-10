Erna Solberg, når skal jeg egentlig bruke disse munnbindene?

Myndighetene varierer hele tiden mellom påbud og råd rundt smittevern. Det er forvirrende i seg selv. Når de slenger på flere unntak og rom for skjønn, er det ikke rart folk blir frustrerte.

Mandag fikk vi nok en kalddusj i fleisen av statsminister Erna Solberg og landets helsemyndigheter: Nye nasjonale innstramminger. Innbyggerne i Oslo og Bergen fikk i tillegg en ekstra skjennepreken og ytterligere påbud og råd fra sine byrådsledere. Og det er vel fortjent. Vi har ikke vært flinke nok til å holde avstand til andre. Smitten øker. Derfor innføres det nå flere påbud og enda flere råd, både nasjonalt og lokalt. Jeg har ingen grunn til å betvile at tiltakene er nødvendige.

Men jungelen av ulike råd og påbud, inkludert en rekke unntak og rom for individuelt skjønn, begynner å bli uoversiktlig. Ta bruk av munnbind. Når må vi egentlig bruke det? Det er ikke lett å vite.

Regjeringen anbefaler at kommuner med mye smitte innfører «påbud om munnbind (...) innendørs på offentlig sted (butikker, kjøpesentre)», men bare «der man ikke kan opprettholde minst 1 meter avstand.»

På Oslo kommunes nettside kan vi lese at det i hovedstaden er «påbud om munnbind i kollektivtransporten». Men det gjelder bare «ved trengsel og når man ikke kan holde en meters avstand.»

Det er altså opp til den enkelte å definere hva «trengsel» er, og opp til den enkelte å vurdere at ingen befinner seg, eller kommer til å befinne seg, nærmere enn en meter.

Myndighetene varierer dessuten mellom påbud og råd. Det er forvirrende i seg selv. Når de i tillegg slenger på innskutte bisetninger fulle av unntak og rom for individuelt skjønn, er det ikke rart at folk blir frustrerte og heller finner en unnskyldning for å gi faen.

Ærlig talt, folk går ikke rundt og veiver med en tommestokk for å sikre at en holder en meters avstand fra alle rundt seg, både foran seg, bak seg og på begge sider av seg. Hele tiden. Enten på bussen eller på et kjøpesenter. Eller hvor som helst, egentlig.

Men det er åpenbart et problem med for mye nærkontakt og smitte i kollektivtrafikken og på kjøpesentre. Da er det mye enklere å si at alle som skal reise med buss eller bane eller gå i butikker skal ha på munnbind. Punktum. Uansett hvor mange andre som er der. Lettere å følge. Lettere å håndheve.

Dette ser ut til å bli en lang, mørk høst. Da er det ekstra viktig at myndighetene tar ansvar og gir tydelige beskjeder. Hvis ikke er det lett å forstå at folk blir frustrerte og at oppslutningen om tiltak daler.

Nei, nå må du tørre og gi klare og tydelige råd, Erna Solberg. Jeg lover å følge dem. Men du må bære ansvaret. Det vil sikkert føles urettferdig for enkelte, men reglene vil i hvert fall ikke være til å misforstå.

På samme måte som man i totalt smittefrie deler av landet, synes det er urettferdig at de kun får invitere fem venner på middag, vil enkelte sikkert føle at det er meningsløst å sitte med munnbind på en nesten tom buss eller et glissent kjøpesenter, selv i smittebyer som Bergen og Oslo.

Men da kan i hvert fall ingen unnskylde seg med at de var i tvil om reglene, eller at de trodde de klarte å holde tilstrekkelig avstand.