Raniya (11): – Alt vi ber om er likhet

Raniya Purnell spenner på seg boksehanskene og gyver løs på sparringspartneren. Treningsrommet er kjøkkenet i den vesle leiligheten i Chester, en by utenfor Philadelphia i delstaten Pennsylvania.

– Høyre, venstre, høyre, dukk!, det går heftig for seg på kjøkkenet i det mamma Carol Kazeem (28) kommer hjem. Hun stabler Black Lives Matter-skiltene inn i hjørnet, sammen med megafonen. Stemmen er hes etter å ha ropt i timesvis under nok en demonstrasjon mot rasisme og vold, inkludert politivold.

– De behandler oss annerledes

– Vi marsjerer for å sette fokus på alle ulikhetene vi opplever. Våre behov kommer alltid sist i rekken, enten det gjelder jobber, boliger eller helsehjelp, sier Carol, som mener rasismen i USA er systemisk.

Carol Kazeem (28) går i front for en Black lives matter-marsj i byen Chester i den viktige vippestaten Pennsylvania. Foto: Sonja Skeistrand Sunde / TV 2

Datteren stemmer i. Hun synes begrepet systemisk rasisme er komplisert, men sier at hun merker at hun blir behandlet annerledes enn hvite.

– Jeg har fått kommentarer fra lærere som de hvite elevene ikke får. Og når jeg reiser rundt i byen så ser jeg at de hvite nabolagene er bedre enn våre. De som bestemmer passer alltid bedre på områdene der de hvite bor. De bare behandler oss annerledes.

Raniya sier hun er stolt over moren som til stadighet arrangerer Black Lives Matter-demonstrasjoner.

– Jeg håper hun vil fortsette med det. Hun gjør det for vår del. Men vi burde ikke være nødt til å demonstrere. Vi burde bare få lov til å gå fritt rundt uten at politet stopper oss uten grunn, sier 11-åringen.

Blir møtt med trusler og skjellsord

Carol tør som regel ikke å ta med datteren på marsjer fordi de ofte tiltrekker seg mot-demonstranter. Hun viser oss videoer av hvordan de har blitt truet og utskjelt:

– Folk roper nigger, black lives splatter, at vi ikke betyr noe, at vi skal dra oss hjem til der vi kommer fra. Og mange av dem går med Trump-skjorter og skilt.

Demonstrantene har laget et banner med navnene på ofre for skyteepisoder. Banneret er flere meter langt. Foto: Sonja Skeistrand Sunde / TV 2

Datteren legger til:

– Trump kan bli litt mye. Han er ikke respektfull overfor andre som prøver å snakke. Han oppfører seg ofte som en 5-åring, kommer det fra 11-åringen.

Raniya sier at hun fremdeles tenker på George Floyd, som ble drept under pågripelse i mai. Videoen av den hvite politimannen som satt på halsen til Floyd i nesten åtte minutter, mens Floyd tryglet om nåde, gjorde sterkt inntrykk.

– Det er helt meningsløst å gjøre noe slikt bare fordi han hadde annerledes hudfarge. Det er så trist - vi puster tross alt samme luft.

Nye demonstrasjoner i USA

Drapet på Floyd utløste store opptøyer over hele USA og i mange andre land.

Denne uken blusset uroen opp igjen i Philadelphia etter nok en omstridt politiskyting av en afroamerikansk mann.

– Jeg bare ber om bedre dager, sier Carol.

– Det kunne like gjerne vært min forlovede. Det kunne vært min sønn. Som mor så er det en beskjed jeg ikke orker å få.

Hun sier at hun ofte er redd når forloveden er ute for å gjøre ærender.

- Vi kjemper for en bedre fremtid for barna våre, sier Carol Kazeem. Her sammen med forloveden Brandon Haggens, eldstedatteren Raniya og de to minste barna, Deshaun og Lillyana. Foto: Lars Christian Økland / TV 2

– For å være helt ærlig så nekter jeg ham å besøke enkelte områder. Jeg vet at dersom han drar dit kommer han til å bli stanset av politiet, uten grunn. Og hvem vet hvordan det vil ende, selv om han ikke gjør noe som helst for å provosere.

– Økende rasisme

Carol er ikke i tvil, hun har opplevd mer rasisme etter at Donald Trump ble valgt til president for fire år siden.

– Rasisme har alltid vært et problem, men etter at Trump ble president har rasismen blitt anerkjent av ham. Han fornekter det aldri så folk tenker at det er helt greit å være rasist. Det får dessverre vi lide for, sier hun.

Derfor stemmer hun på Joe Biden. Hun vet at hver en stemme teller her i Pennsylvania, den viktige vippestaten som kan avgjøre presidentvalget.

Demonstrantene har søkt beskyttelse fra bikers etter flere sammenstøt med biker-grupper som støtter president Trump. Foto: Sonja Skeistrand Sunde / TV 2

Raniya skulle ønske hun var gammel nok til å stemme også.

– Biden er snill og smart. Han kan hjelpe oss, sier 11-åringen.

Bidens plan

Demokratenes presidentkandidat har anerkjent at rasisme er et stort problem i det amerikanske samfunnet, og har i valgkampen lansert en plan for hva han vil gjøre med det. Han vil blant annet innføre reformer i politiet, som mer opptrening og mer støtte til såkalt community policing eller samfunnsorientert politiarbeid. Det er en strategi som fokuserer på å bygge bånd og samarbeide tettere med medlemmene i lokalsamfunnene.

Biden lover også å gjennomføre en justisreform som blant annet skal hindre at så mange afroamerikanere havner i fengsel.

Her mener for øvrig mange at han møter seg selv i døren siden han var sentral i å innføre den såkalte 1994 Crime Bill, et omfattende lovverk som har fått en stor del av skylden for den krafige økningen av fengslinger og som har blitt beskyldt for å ramme afroamerikanere særlig hardt.

I tilleg lover Biden blant annet mer økonomisk støtte til bedrifter eid av afroamerikanere og minoriteter, og han vil gi de mer støtte til å komme inn på boligmarkedet. I tillegg lover han å bedre infrastrukturen i fattige nabolag.

Støtter politiet

To timers kjøretur fra Chester, er Trump-tilhengere i ferd med å samle seg utenfor Pennsylvanias delstatskongress i Harrisburg. Mange av dem som er her bærer på skilt der det står «Blue Lives Matter» eller «Back the Blue» for å vise sin støtte til politiet.

STØTTER POLITIET: Trump-tilhengere har med seg plakater til støtte for politiet. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

– Vi må støtte ordensmakten. De går ut og er villige til å ofre sine liv for oss, sier 45 år gamle Darla engasjert.

Hun bærer på et svart og hvitt amerikansk flagg med en blå stripe i, et symbol på at hun støtter de i blått.

– Jeg støtter politiet, de gjør en flott jobb og får bare kjeft, sier hun.

Darla støtter helhjertet opp om president Trumps budskap om lov og orden, og har ikke mye til overs for Black Lives Matter-bevegelsen.

– De truer og skader folk. De brenner ned hus og ødelegger folks forretninger. For meg er de terrorister, sier hun bestemt.

STØTTER POLITIET: Darla støtter presidentens budskap om lov og orden. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Det er flere som føler det på samme måte som Darla i Harrisburg. De peker blant annet på at presidenten har fått gjennom kriminalreform. Etter George Floyds dødsfall signerte også Trump en presidentordre som gir føderal støtte for å forbedre politiopplæringen, og opprette en nasjonal database for å registrere kritikkverdig oppførsel fra politibetjenter.

– Er det systemisk rasisme i USA?

– Nei, det er det ikke. Jeg mener det finnes mennesker som har rasisme i hjertene sine, men det gjelder ikke bare hvite. Det er gjelder også svarte og andre kulturer. Det er ikke en stor problemstilling her, mener Darla.

Ja'Saii, Desmond og Dariaun Speight holdt ut gjennom den nesten tre kilometer lange marsjen. Foto: Sonja Skeistrand Sunde / TV 2

– Tenk på våre barn

Tilbake i Chester er Carol Kazeem fullstendig klar over at Trump kan komme til å vinne valget også denne gangen.

– Hva vil du si til de som stemmer på Trump?

– Jeg kommer aldri til å dømme noen som stemmer på Trump. Jeg bare ber dem om å tenke på at våre barn også betyr noe. Vær så snill, sier Carol.

– Vi kommer til å fortsette å demonstrere. Denne gangen gir vi oss aldri for Black lives DO matter, sier hun.