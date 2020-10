Jota scoret historisk Liverpool-mål

Liverpool-Midtjylland 2-0

Tirsdag kveld scoret Diogo Jota i andre kamp på rad for den regjerende Premier League-mesteren. Xherdan Shaqiri fant Trent Alexander-Arnold med en utsøkt stikker, før Jota fikk ballen servert på et sølvfat foran mål.

– Et klasseangrep. Jota fortsetter å levere, konstaterte TV 2s kommentator Øyvind Alsaker.

Det var 23-åringens tredje mål for Liverpool etter overgangen fra Wolverhampton sent i overgangsvinduet.

– Jeg er stolt

Men ikke minst: Det var Liverpools 10.000. scoring, 128 år etter at klubben ble stiftet.

– Det er en statistikk jeg ikke visste om før forrige kamp, da de sa til meg at jeg scoret mål nummer 9.999. Det er en stor milepæl, og jeg er stolt over å oppnå det, sier Jota med et smil etter kampen.

– Men det viktigste var seieren i dag, påpeker han.

Alexander-Arnold hadde den målgivende pasningen bak det historiske målet. Han erkjenner at seieren satt langt inne.

– Vi visste at det ville bli tøft, for Champions League-kamper er alltid tøffe. Men prioriteten var å få tre poeng og sette oss i en god posisjon i gruppen, og det gjorde vi. Det var en grei prestasjon, men ikke perfekt. Det er ting vi vil forbedre. De hadde en sjanse på slutten som ikke skulle ha skjedd, oppsummerer Liverpool-backen overfor TV 2.

Se resten av intervjuet her:

Jürgen Klopp tar med seg det positive. Liverpool leder nå gruppen med to poeng ned til Atalanta.

– Resultatmessig er jeg i skyene, faktisk. Vi vant 2-0, holdt nullen og alt er bra. Men selvfølgelig, prestasjonen kan være bedre, sier Klopp til beIN Sports.

Hvilte flere stjerner

Foruten Jota, slapp Jürgen Klopp til Xherdan Shaqiri, Takumi Minamino og Divock Origi fra start.

Et noe reservepreget Liverpool var ikke til å kjenne igjen i første omgang mot den danske Midtjylland. Bare to minutter var spilt da sjokkbølgene ble sendt gjennom Anfield.

Anders Dreyer ble spilt alene gjennom. Midtjylland-vingen fikk imidlertid et litt dårlig touch, vinkelen ble skrå og avslutningen reddet av en god Alisson Becker. 0-0 stod seg til pause. Ti minutter etter hvilen scoret Jota.

Salah-mål

Deretter kastet Klopp inn stjerner som Mohamed Salah og Sadio Mané, uten at det ga resultater før overtiden. Ett minutt før full tid var Dreyer nær ved å sjokkere Liverpool igjen.

Kantspilleren driblet seg fri i feltet, men chippen alene med Alisson snek seg på utsiden av feltet. Dansken ble liggende på gresset og ta seg til hodet. I det påfølgende angrepet ble Salah tråkket på i feltet.

Egypteren tok straffen selv, sendte keeper feil vei og kunne juble for en 2-0-seier om satt langt inne.

Liverpool har fått en god start på Champions League-gruppespillet. De står med full pott etter to kamper. Atalanta-Ajax endte 2-2. Dermed har Liverpool to poeng ned til Atalanta, og fem til Ajax.