Real Madrid unngikk kjempeflause tre minutter på overtid

Borussia Mönchengladbach – Real Madrid 2–2 (1–0)

Se Casemiros viktige scoring tre minutter på overtid øverst!

Real Madrid var den store favoritten i gruppe B da Champions League-gruppene ble trukket. Gruppe b inneholder Real Madrid, Borussia Mönchengladbach, Shakhtar Donetsk og Inter.

Men med ett poeng på to kamper begynner kan det bli vanskelig for storlaget å ta seg videre til sluttspillet.

Etter å ha tapt mot Shakhtar i den første kampen, var Real Madrid avhengig av å slå tilbake mot tyske Borussia Mönchengladbach.

Det klarte de delvis. Marcus Thuram sørget for at det ble en tøff dag på jobben for Sergio Ramos & co.

Real Madrid ligger nå sist i gruppen med ett poeng. Inter og Gladbach har to poeng, mens Shakhtar står med fire poeng.

Saken oppdateres!

Straffet grovt av svakt forsvarsspill

Etter å ha slått Barcelona 3-1 i helgen, skulle man tro at selvtilliten til Real Madrid-spillerne var tilbake. Det var den tydeligvis ikke. Personlige feil defensivt sørget for at Mönchengladbach enkelt kunne straffe hovedstadslaget fra Spania.

Etter 31 minutter slo Sergio Ramos en svak pasning mot Raphael Varane, som ble snappet opp av Jonas Hofmann.

Real Madrid vant tilbake ballen, og det så ut til at de hadde kontroll. Men da Varane headet ballen til Alassane Pléa gikk det fort unna. Pléa spilte vegg med Hofmann før han løftet blikket.

Da så han at Marcus Thuram kom i full fart på motsatt side. Thuram fikk ballen og hamret den i målet bak Thibaut Cortouis.

Dramatiske sluttminutter

Sønnen til den tidligere Barcelona-spilleren Lilian Thuram var ikke ferdig med å terrorisere Real Madrids forsvar. Tolv minutter ut i andre omgang var han på farten igjen.

Stefan Lainer dro med seg Real Madrid-back Ferland Mendy ned til dødlinjen før han la inn. Istedenfor å storme ut på linjen til Ramos og Varane, valgte Mendy å bli igjen, slik at han opphevet offsiden. Det skulle vise seg å være en stor tabbe.

Ballen havnet hos Alassane Pléa som sendte avårde en volley mot Cortouis. Belgieren reddet, men returen gikk rett i beina til Thuram, som enkelt kunne sette sitt andre for kvelden.

Ramos og Varane ropte forgjeves på offside, men det tok ikke lang tid før de så Mendy stå på feil side.

Fire minutter før ordinær tid var over kom målet til Real Madrid. Casemiro var helt nede på dødlinjen og headet ballen inn i boksen igjen. Der var Karim Benzema alene. Franskmannen snudde seg og på akrobatisk vis scoret han målet som ga spanjolene håp om en sluttspurt.

Sluttspurten klarte hvittrøyene å skvise ut av flasken. Sergio Ramos gikk frem, noe som bar frukter. Kapteinen steg høyest tre minutter på overtid og headet ballen ned til Casemiro. Brasilianeren fikk en enkel jobb med å sørge for at kampen endte 2-2.