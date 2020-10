Omsorgssenter i Florø rammet av skabb

Ansatte og pårørende ble informert om situasjonen tirsdag ettermiddag. Institusjonen får hjelp fra Helse Førde til å planlegge behandlingen mot midden som skaper intens kløe hos dem som blir rammet.

Institusjonslege Ronny Cassells forteller til Firdaposten at han allerede for tre uker siden ble informert om at både pleiere og pasienter ved en avdeling på omsorgssenteret hadde utslett eller kløe. Nå er det bekreftet at det er gjort funn av skabbmidd.

Han sier at midden kan være vanskelig å oppdage hos eldre, siden mange ikke klør.

Nå blir det laget et behandlingsopplegg som er individuelt tilpasset hver enkelt person. De som er mildt rammet, blir behandlet med et stoff utvortes. De som er hardere rammet, må ta tabletter.

