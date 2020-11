Gjør opprør: – Skjønner ikke hvorfor dette viruset er så spesielt

I USA: Tom Rune Orset og Hilde Gran. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

– Mamma, jeg trenger q-tips til det neste prosjektet mitt!

Sju år gamle Jace Steffy titter opp fra den bærbare datamaskinen på kjøkkenet.

– Hva er det du skal gjøre? spør Holly Steffy, og henter frem det sønnen spør etter.

– Jeg skal male tall, og gange dem sammen, sier Jace lett distrahert mens han lytter til lærerens instruksjoner på nettprogrammet Zoom.

– Så skal jeg laste det opp og sende det inn.

HJEMMESKOLE: Mamma Holly Steffy hjelper sønnen Jace (7) med et skoleprosjekt. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Tok barna ut av skolen

Det er morgen hos Steffy-familien. Jace sitter på kjøkkenet, i stua sitter to av de andre barna. Også de har nesene dypt inne i datamaskinene. Etterhvert kommer eldstemannen Kyle på 16 år ned, han har sovet lenge i dag. Det er en luksus man kan tillate seg når man har hjemmeskole.

Alle de fire barna vet godt hvorfor de får undervisning hjemme fremfor å gå på skolen.

– Fordi vi ikke vil bruke munnbind. Vi vil at ting skal være som normalt, sier Taylor (13) til TV 2.

FAMILIEN STEFFY: Alle de fire barna er tatt ut av skolen, motstand mot munnbind er en viktig årsak. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

– Vennene mine går på skolen, men de må sitte med munnbind på i klasserommet, og flere av dem har ikke lyst til å være der. Men én av kompisene mine syns det er greit med munnbind, sier Kyle ettertenksomt.

Munnbind er påbudt i Pennsylvania. Den demokratiske guvernøren Tom Wolf gjorde i juli munnbind påbudt for alle over 2 år når de er på offentlige steder, inkludert offentlige skoler.

Familien Steffy er motstandere av å bruke munnbind.

– Det er så lite forskning som sier noe om hvor effektivt det er med munnbind på barn at jeg ikke ville utsette dem for det, sier Holly.

GJØR OPPRØR:Holly Steffy mener smitteverntiltakene begrenser friheten til henne og barna. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

– Når halve ansiktet blir borte sitter man bare igjen med ett par øyne. Som utdannet dyrepleier vet jeg dessuten at munnbind kan ha motsatt effekt dersom man ikke bruker det riktig, og det tror jeg ikke barn er i stand til.

Hun mener smittevernreglene begrenser amerikanernes frihet.

– Jeg ser på det som kontroll. Man ønsker å kontrollere hvem som får slippe inn i ulike forretninger og hva man kan gjøre. Det handler om at vi gir fra oss friheten og alt vi står for som amerikanere.

Opprør mot smittevernreglene

Mange kaller Pennsylvania et slags mikrokosmos av USA med to store byer på hver sin side av delstaten, Philadelphia og Pittsburgh, og store, spredt befolkede områder ellers. De to storbyene er demokratenes høyborger, mens republikanerne nyter stor støtte i de mer rurale delene.

I 2016 vant Donald Trump delstaten med litt over 44.000 stemmer, og også i år spås Pennsylvania å bli avgjørende for presidentvalget.

STØTTE PÅ LANDSBYGDA: Donald Trump nyter stor støtte ute på landsbygda i Pennsylvania. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Ifølge meningsmålinger er håndteringen av pandemien en av de viktigste sakene for velgerne, også her i Pennsylvania.

Ifølge nettstedet fivethirtyeight.com mener 57,5 prosent av alle amerikanere at presidenten har håndtert pandemien dårlig.

Men det bildet endrer seg om man bare ser på de som støtter republikanerne, da svarer over 80 prosent at de mener Trump har gjort en god jobb.

Som med så mye annet splitter også koronapandemien amerikanerne, og mange republikanere i Pennsylvania gjør opprør mot den demokratiske guvernørens smittevernregler.

Driver som om korona ikke finnes

En halvtimes kjøretur fra Denver i Lancaster fylke, der familien Steffy bor, besøker TV 2 restauranten «Taste of Sicily» i småbyen Palmyra i Lebanon fylke.

Restauranten er full, her er det ingen sosial distansering, ingen pleksiglass, ikke noe antibac eller munnbind å se. De eneste som bruker munnbind, er TV 2s team.

– Går det greit at vi bruker munnbind her?

– Dere kan ha det på eller ta det av, her på Taste of Sicily behøver man ikke bruke munnbind, sier eier Mike Mangano fornøyd.

ØNSKER VELKOMMEN: Mike Mangano driver restauranten Taste of Sicily i småbyen Palmyra. Her gjør de opprør mot smittevernreglene i Pennsylvania. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Det er han og søsteren Christine Wartluft som driver restauranten. Moren deres jobber også på kjøkkenet, det er en familiebedrift.

Etter å ha stengt ned i mars, som alle andre, åpnet de restauranten to måneder senere. Det hadde de egentlig ikke lov til, ifølge delstatsmyndighetenes smittevernregler.

– Vi bare åpnet. Pengemessig kunne vi ikke holdt stengt lenger, da hadde vi ikke vært i stand til å beholde levebrødet vårt, sier Mangano.

Egentlig har de ikke lov til å ha mer enn 25 prosent belegg inne i restauranten.

– Alle disse mandatene og dekretene fra guvernøren vår... Alle restriksjonene er umulige å overholde, mener Mangano.

– Her kan folk komme og føle seg fri!

Ble saksøkt

Mangano forteller at de i begynnelsen ble bøtelagt nesten hver dag for brudd på reglene.

– Vi fikk bøter på om lag 10.000 dollar tilsammen, men har ennå ikke betalt én dollar, forteller Mangano.

De ble også saksøkt, men en dommer fant dem «ikke skyldig» i en kjennelse 16. oktober.

– De tok oss til retten og vi vant! Dommeren fant at guvernørens mandater og dekreter ikke er loven. For at det skal være loven må det behandles i delstatskongressen, og det var ikke tilfelle her, sier Mangano.

INGEN SOSIAL DISTANSE: Taste of Sicily driver med 100 prosent belegg, uten sosial distanse eller krav om munnbind. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Nå har de blitt et symbol for andre smittevernmotstandere, og folk valfarter til restauranten.

En av dem er familiefaren Jim som har kjørt i halvannen time for å spise middag med familien.

– Jeg kjørte hit med familien i halvannen time med en skrikende unge i baksetet hele veien bare for å vise dem min støtte. Etterpå skal jeg kjøre halvannen time hjem igjen, forteller han.

– Jeg skal tipse dem 100 dollar og takker dem for at de turte å vise guvernøren vår fingeren.

MOTSTAND: Familiefar Jim har kjørt i halvannen time for å spise middag på Taste of Sicily. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Flere av de andre gjestene i lokalet nikker.

Mener Trump har håndtert pandemien bra

Både Mike Mangano og Holly Steffy skal stemme på president Trump, og mener han har håndtert pandemien på en god måte.

Til tross for at USA setter stadig nye smitterekorder og landet har over 230.000 døde hevder presidenten at USA er over det verste, og lover at en vaksine vil være klar om kort tid.

STEMMER PÅ TRUMP: Holly Steffy er republikaner og mener president Trump har håndtert koronapandemien bra. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Holly Steffy er enig i at presidenten har kommet med flere forskjellige og til dels motstridende uttalelser om korona, men mener håndteringen alt i alt har vært god.

– Ja, jeg syns det. Jeg syns det har vært forskjellige signaler fra mange, og mener det er best om hver enkelt av oss gjør oss opp vår egen mening, sier hun.

– Men du tror viruset er ekte?

– Ja, jeg tror det er ekte, og jeg tror at folk har dødd av det. Men på sikt tror jeg at det å stenge ned og isolere oss er verre enn selve viruset. Kuren må ikke være verre enn selve sykdommen.

– Vi har aldri behandlet andre virus på denne måten før, så jeg skjønner ikke helt hvorfor dette er så spesielt.