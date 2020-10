Chrissy Teigen åpner opp om sønnens død

GOD KVELD NORGE (TV 2): I et blogginnlegg åpner Chrissy Teigen opp om tiden etter at hun mistet sitt ufødte barn.

Tidligere i oktober ble det kjent at kjendisparet Chrissy Teigen og John Legend mistet sønnen sin halvveis i svangerskapet.

På bloggen Medium åpner Teigen nå opp om tiden både i for- og etterkant. Hun takker også omverdenen for all støtten som har strømmet inn.

«I uker har vi vært omsluttet med omsorg. Hilsener har strømmet på, og jeg har lest hver eneste en med tårevåte øyne. Meldinger i sosiale medier fra fremmede har fylt dagene mine».

Teigen er kjent som modell, kokebokforfatter og programleder. Fra før har hun og artist John Legend datteren Lune Simone (4) og Miles Theodore (2).

Husket lite

Sønnen skulle få navnet Jack. Årsaken til at han aldri fikk se dagens lys var at morkaken løsnet for tidlig. Barnet ville aldri ha overlevd hele svangerskapet i magen. Slik beskriver Teigen dagene i forkant:

«Etter noen netter på sykehuset, fortalte legen min meg akkurat det jeg visste ville komme, at det var på tide å ta farvel. Han ville ikke overleve dette, og hvis vi lot det gå lenger, så var det ikke sikkert at jeg ville det heller. Vi hadde prøvd pose på pose med blodoverføring, men hver eneste en gikk rett gjennom meg som om vi ikke hadde gjort noe i det hele tatt. Seint en natt ble jeg fortalt at det var på tide å gi slipp neste morgen»

På bloggen skriver hun videre at hun ikke husker mye fra dagen hun mistet sitt tredje barn.

«Jeg ble trillet inn, dekket av et tynt teppe, og visste at jeg skulle føde det som skulle være det femte medlemmet i vår vakre familie, en sønn, bare for å måtte si farvel øyeblikket etterpå.»

Tok bilder

Teigen ba ektemannen og moren ta bilder på dagen da de mistet barnet, uansett hvor vanskelig det var. Bildene ble delt på Instagram.

«Jeg forklarte til en veldig nølende John at jeg trengte dem. Han måtte bare gjøre det. Han hatet det. Det ga ingen mening for han da. Men jeg visste at jeg trengte å huske dette øyeblikket for alltid, på samme måten som jeg måtte huske gledestårene våres etter Luna og Miles. Jeg visste også at jeg absolutt trengte å dele denne historien», skriver Teigen.

Bildene ble en snakkis, og paret fikk mye kritikk for åpenheten. Diskusjonen om hvordan de håndterte sorgen ble diskutert både i amerikanske og britiske talkshows. I blogginnlegget svarer Teigen på kritikken:

«Jeg kan ikke uttrykke hvor lite jeg bryr meg om at du hater bildene. Jeg levde det, jeg bestemte å gjøre det, og mer enn noe annet, disse bildene er ikke for noen andre enn de menneskene som har opplevd dette eller som er nysgjerrige nok til å lure på hvordan dette er. Disse bildene er kun for de menneskene som trenger dem. Tankene til andre betyr ingenting for meg».