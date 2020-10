Nå kommer Uber til Norge

Det melder både E24 og DN.

E24 skriver at fra og med mandag vil kunder i Oslo kunne bestille vanlige biler i Uber-appen.

– Det er rom for innovasjon i det norske taximarkedet. Norske forbrukere har ropt etter enklere og mer pålitelig transport i mange år. Vi er glade for endelig å være tilbake, sier Peter Löfstrand, nordisk sjef for Uber i en pressemelding.

Uber besluttet i 2017 å legge ned sin Uber Pop-tjeneste, og i påvente av et regelverk som regulerer Ubers tjenester.

Søndag 1. november trer en ny drosjelov i kraft. Det gir Uber anledning til å sette inn Uber Pop-tilbudet på ny i Norge. Denne gangen under et nytt navn, nemlig Uberx.

I tillegg kommer tjenesten Uber Green, hvor sjåfører kan benytte seg elektriske biler.

I dag er kun Ubers luksustjeneste tilgjengelig i Norge.

Saken oppdateres.