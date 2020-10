Spanske medier: Barcelonas president trekker seg

Barcelonas president Josep Maria Bartomeu trekker seg ifølge de spanske storavisene Marca og Sport.

Spanjolen tok over rollen som president i storklubben i 2014, da Sandro Rosell trakk seg.

Ifølge Sport var det under et styremøte tirsdag kveld presidenten og resten av styret besluttet å trekke seg.

Som sjef i Barcelona har Bartomeu vært med på å vinne La Liga fire ganger, den spanske cupen fire ganger. Han var også med på å vinne Champions League i 2014/2015-sesongen.

I 2020 har det vært mye kaos rundt Barcelona-presidenten. I april trakk seks styremedlemmer seg etter at de hadde havnet på kant med den mektige presidenten.

Ifølge storavisen Marca sendte beslutningen til styremedlemmene sjokkbølger gjennom klubben.

I sommer var han en av hovedpersonene da Lionel Messi uttrykte et ønske om å forlate Barcelona.

– Det kommer ikke som noe stort sjokk. Jeg tror rett og slett at han har fått nok. Det har vært en kaotisk situasjon i klubben og det er et lag som ikke står i stil til ham. Det er ikke er så bra som han fortjener. Han er lei av å bære dem frem på skuldrene, og av at det ikke er noe fremgang i klubben for øvrig, sa TV 2s fotballekspert Simen Stamsø Møller, da Messi-exiten ble offentlig kjent.

Av supporterne var det nettopp president Bartomeu som ble sett på som grunnen til at Messi ønsket å forlate klubben. Flere spekulerte også i om Messis krav om å forlate klubben var en måte å presse Bartomeu ut av klubben.

I sommer kvittet Barcelona seg med Luis Suárez, Ivan Rakitic, Arthur, Arturo Vidal og Nélson Semedo.

De byttet også ut hovedtrener Quique Setién med Ronald Koeman, mens sportsdirektør Eric Abidal ble byttet ut med Ramon Planes.

