Gwen Stefani avslører forlovelse

Det var på Instagram at superstjernen Gwen Stefani avslørte forlovelsen i kveld.

«Blake Shelton, ja, vær så snill!» skriver hun under et bilde hvor hun viser frem forlovelsesringen og kysser kjæresten.

Shelton, som også er musiker, postet det samme bilde med teksten:

«Hei, Gwen, tusen takk for at du redder 2020 for meg.. Og resten av livet mitt. Jeg elsker deg. Jeg hørte et JA».

Møttes i The Voice

De forlovede møttes for fem år siden da begge var mentorer i talentprogrammet The Voice.

Ikke lang tid i forveien hadde Shelton da skilt seg fra kona gjennom fire år, Miranda Lambert. Stefani på sin side hadde samme år skilt seg fra sin ektemann gjennom hele 13 år, Gavin Rossdale.

Nå prøver altså stjerneparet ekteskapslykken igjen.