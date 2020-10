To i det norske medisinske teamet som var på Lesvos, har testet koronapositivt

To personer i det norske medisinske teamet som var på Lesvos, har testet positivt for covid-19.

To av personene i det norske medisinske teamet som returnerte fra Lesvos i Hellas mandag, har testet positivt for covid-19.

Begge personene er i god form og er nå isolert, opplyser Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap i en pressemelding.

Det var i forbindelse med medisinske tester mandag ettermiddag etter ankomst til Norge at de to personene testet positivt for koronavirus, opplyser direktør Elisabeth S. Aarsæther i DSB.

– Oppdrag som dette er alltid forbundet med en viss risiko, selv om sikkerhet bestandig står i høysetet. Vi var forberedt på at dette kunne skje og har gode planer for hvordan vi skal håndtere dette. Vi er opptatt av å ivareta de smittede, resten av teamet og staben rundt dem, sier Aarsæther.

Symptomfrie

Begge de smittede er symptomfrie, i god form og i øyeblikket isolerte, ifølge pressemeldingen.

Medlemmene i teamet skal etter planen reise hjem onsdag. De to smittede må være i isolasjon, mens de resterende i teamet skal i ti dagers karantene.

Feltklinikk

I midten av september forlot teamet Norge, og satte kurs mot Lesvos i Hellas.

Oppdraget til det medisinske teamet var å etablere og drive en feltklinikk i den nye flyktningeleiren på øya, etter brannene i den gamle Moria-leiren kun noen dager tidligere.

– Jeg er stolt av teamet, som har gjort en formidabel innsats på Lesvos. Over 4200 pasientbehandlinger og 85 ambulanseoppdrag vitner om at de har gjort en forskjell for mange mennesker i en forferdelig situasjon, sier DSB-direktøren.

Teamet er ledet av DSB, i nært samarbeid med Helsedirektoratet, og besto opprinnelig av 22 medlemmer. Senere ble teamet forsterket med både personell og utstyr, før det altså returnerte hjem mandag ettermiddag.

(@NTB/TV 2)