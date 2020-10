Oilers gikk på stjernesmell - ligger på kvalikplass

Stavanger Oilers befinner seg på kvalikplass etter at de fikk juling av Stjernen.

Stjernen –Stavanger Oilers 7–2

Se Andreas Heiers vakre mål øverst!

Etter en forferdelig start på sesongen begynner det å haste for Stavanger Oilers, som før sesongen var tippet øverst på tabellen av TV 2s ishockey-eksperter.

Etter å ha tapt mot Stjernen tirsdag kveld står Oilers med to seire på syv kamper. Dermed befinner de seg på kvalikplass, etter at Stjernen klatret forbi dem på tabellen etter seieren.

Det er nå tolv poeng opp til Vålerenga og Frisk Asker som begge har 18 poeng.

– Dette er langt fra bra nok for Stavanger Oilers. Det er den dårligste seriestarten i klubbens historie. Det begynner å haste med å få orden på spillet hvis de skal ha noe håp om å kjempe i toppen, sier TV 2s hockeyekspert Jesper Hoel etter kampen.

Sportsbyen Fredrikstad har gode dager. I helgen sikret Fredrikstad opprykket til Obos-ligaen etter flere sesonger på nivå tre. Tirsdag høvlet Stjernen over Oilers.

– Vi er nødt til å finne ut av dette snarest. Det er slutt på unnskyldninger, dette er syvende kamp, sier Oilers-stjernen Dan Kissel etter kampen.

Stjernen tok ledelsen, men Oilers svarte raskt

Det var Stjernen som scoret kampens første mål da det gjensto ni minutter av første periode. Etter strålende forarbeid fra Alexander Reichenberg havnet pucken hos Andreas Heier. Stjernen-kapteinen hamret pucken kontant inn i målet bak Oilers-keeper Henrik Holm.

Oilers hadde skapt mest før kampens første mål, men Stjernen var effektive da de fikk muligheten til å ta ledelsen.

Fem minutter senere utlignet Oilers da Rudolfs Balcers scoret målet som sørget for 1-1. Latvieren ble klar for Stavanger-laget 19. oktober da de sikret ham på et utlån fra NHL-klubben Ottawa Senators.

– Det har vært en rotete periode, var Jesper Hoels dom da første periode var over.

Stjernen ydmyket Oilers

I den andre perioden tok Stjernen nok engang ledelsen. Nå var det Andreas Heier som var nest sist på pucken, som Artur Niskakangas satte i mål.

Men trioen Heier, Reichenberg og Niskakangas var ikke ferdige med å straffe Oilers. Trioen kombinerte vakkert og Heier fikk æren av å sette sitt andre for kvelden.

– Det der er Reichenberg på sitt aller beste, utbrøt TV 2s ishockeyekspert Jesper Hoel.

Vondt skulle bli til verre for Stavanger-laget da Timothy McGauley scoret hjemmelagets fjerde mål.

Oilers fikk et lite håp da Rudolfs Balcers utnyttet en stygg forsvarsfeil fra hjemmelaget. Balcers sendte pucken til Joseph Martin som scoret Oilers andre mål i kampen.

Stavanger-laget tok ut keeper de siste to minuttene, men det tok ikke lang tid før Stjernen straffet dem. Daniel Trnavsky fløy gjennom banen og alene med keeper scoret han sitt første for dagen.

Trnavsky var ikke ferdig. Fem sekunder senere scoret han igjen, da han snappet pucken fra en Oilers-spiller. Deretter hamret han den i mål. Hans femte mål for sesongen.

Seks ble til syv da Jonathan Hermansson chippet pucken over beinet til Holm i Oilers-målet.

Med tap mot Stjernen ligger Oilers nå på kvalikkamp etter to seire på syv kamper.

– Dette var utrolig deilig. Vi har hatt en tøff start på sesongen, og alle i garderoben var klar over at vi måtte steppe opp i dag. Vi knuser Oilers på hjemmebane, det er utrolig deilig, sier Stjernen-keeper Jørgen Hanneborg.