– Bare Trump vinner valget, vil korona-restriksjonene forsvinne

– Vanligvis har vi turer med 150-200 personer om gangen. Nå er det ingen her, vi har ingenting lenger, sier Garry Gross, som jobber som guide i sumpen i Everglades i Florida.

TV 2 tok tirsdag turen ut dit, der det kun var noen få andre turister.

– Situasjonen gjør meg veldig bekymret. Jeg har regninger å betale, sier Gross, som forklarer at Gator Park, der han arbeider, nå begynner å slite alvorlig økonomisk.

Millioner av arbeidsløse

I Florida, som er en av vippestatene, har rundt 3,5 millioner mennesker mistet jobben på grunn av restriksjoner som følge av koronaviruset. 100.000 bedrifter er gått konkurs.

STEMTE TRUMP: Garry GRoss, guide i Everglades i Florida. Foto: Frode Hoff / TV 2

Flere er likevel optimistiske, nå som det nærmer seg valg. Det er tirsdag en uke til valgdagen i USA.

Garry Gross har allerede avgitt sin stemme til valget – og den gikk til Trump.

– Jeg håper de finner ut av koronasituasjonen. Jeg mener faren ved korona er kraftig overvurdert, sier han.

– Redningen

Gross har et klart svar på hvorfor Donald Trump er den beste presidenten for USA.

– Fordi han er en forretningsmann, ikke en politiker. Jeg klarer ikke se for meg at han kan tape, for jeg har aldri sett et slikt arrangement rundt en presidentkandidat før, sier Gross.

Også daglig leder ved Gator Park, Donald Hauser, mener Trump vil bli redningen, og at restriksjonene vil bli opphevet med en gang valgseieren er et faktum.

– Alle disse restriksjonene og sånt vil bli tatt vekk når han vinner. Vi kommer ikke til å høre noe mer om korona da, sier han.

Totalt er 8,7 millioner amerikanere bekreftet koronasmittet. 226.000 covid-19-smittede er bekreftet omkommet i USA.