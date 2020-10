«Da en av Jens’ medarbeidere kom ute i korridoren og spurte om det var noe Jens kunne gjøre, måtte Hanne brekke seg.»

Slik beskriver Jagland hvordan hans kone Hanne Grotjord reagerte like etter at Jagland selv var sendt på sykehus etter et illebefinnende da partilederstriden mellom ham selv og Jens Stoltenberg stod på som verst vinteren 2002.

Ondsinnede karakteristikker

Onsdag denne uken lanseres Thorbjørn Jaglands nye bok, «Du skal eie det selv». I boken forteller Jagland åpent om hvordan hans relasjon til Jens Stoltenberg har vært anspent og full av mistenksomhet og mistillit.

Og om hvordan de mange kritiske medieoppslagene mot ham i hans siste periode som partileder frem mot 2002 gikk inn på ham.

«Jeg tenkte tilbake på den vonde tiden da ondsinnede karakteristikker haglet nesten hver dag. Jeg fikk gradvis mindre og mindre selvtillit. Til slutt trodde jeg at jeg faktisk var så håpløs som det ble skrevet», skriver Jagland, og refser pressens kilder:

«Ingen i partiledelsen sa noe til meg om hvor håpløs de syntes jeg var. De tok det aldri opp i partiledelsen. Ikke i sentralstyret. Ikke i landsstyret. Det ble aldri satt fram motforslag mot meg på et landsmøte», skriver den tidligere Ap-lederen.

«Slo ned som en bombe»

I sin egen biografi fra 2016 beskriver Jens Stoltenberg selv hvordan han sammen med sine allierte i Ap jobbet for å svekke Jagland som partileder. Jagland forteller i sin nye bok om hvordan han reagerte da han leste Stoltenbergs erkjennelser.

«Det har vært mange kamper opp gjennom årene om hvem som skulle bli partiets ledere. Men det har alltid vært avgjort ved hjelp av en valgkomité som la fram sin innstilling for landsmøtet. Her hadde noen – i en leilighet på Bislett – oppnevnt seg selv som valgkomité og startet arbeidet med skifte av leder anonymt ved hjelp av pressen.»

Videre skriver Jagland:

«Inntil denne kvelden i Strasbourg, da jeg leste hva Jens hadde skrevet, hadde jeg trodd at jeg var utsatt for en pressekampanje. Jeg hadde kviet meg for å tro det som ble påstått, at personer i de innerste sirkler nærmest daglig forsøkte å få pressen til å formidle negative budskap om meg. Nå så jeg at det stemte. Personene ble nevnt av Jens selv. Setningene «jeg visste at de jobbet for mitt kandidatur og at de var blant medienes anonyme kilder som argumenterte for et lederskifte … Jeg stoppet dem ikke» slo ned i hodet mitt som en bombe», skriver Jagland.

Samtidig sier Jagland at han har endret syn på pressens dekning av lederstriden, og at han ikke lenger er like kritisk til pressedekningen som tidligere.

«Prosessen med denne boka har gjort det mulig for meg å se særlig pressens rolle i et annerledes lys. I disse årene da de negative presseoppslagene haglet, var det vanskelig å unngå å tro at det var snakk om en kampanje fra pressens side som førte til at jeg trakk meg, først som statsministerkandidat og senere som partileder. Det var mye urimelig behandling, det står jeg fast på. (..) Jeg ser nå at pressen i stor grad speilet problemene innad i Arbeiderpartiet» skriver han.

Kritiserer Stoltenberg

Jagland vier også plass til å raljere med Jens Stoltenbergs entusiasme i saker han engasjerer seg og kritiserer Stoltenberg for ikke å tenke gjennom konsekvensene av sine standpunkt.

«Jens var varm tilhenger av å bygge gasskraftverk, men det ble aldri bygd. Siden ble det vaksinealliansen GAVI som nøt godt av statsbudsjettene. Fint – jeg støttet det. Bill Clinton fikk millioner til sin stiftelse. Så ble milliarder rullet ut til Rainforest Alliance. Også bra. Bombingen av Libya, som fikk enorme konsekvenser for vårt kontinent, ble utført med like stor entusiasme. I Libya er det nå borgerkrig, flyktningene rømmer over havet. Akkurat nå er det kravet om at minst to prosent av brutto nasjonalprodukt skal gå til forsvaret fra alle NATO-land, som nyter godt av entusiasmen», skriver Jagland syrlig.