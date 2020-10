Lekker scoring da Norge tok seg til EM

Etter å ha vært knusende overlegne i gruppespillet, er kvinnelandslaget EM-klare med to kamper igjen.

Car Se målet øverst. Video med tillatelse fra NRK.

Wales-Norge 0-1

Premisset var klart før EM-kvalifiseringskampen i Wales. Om Norge klarte et bedre resultat poengmessig enn Hviterussland, ville de være sikret EM-billett.

Hviterussland tapte 0-1 for Nord-Irland. De norske kvinnene slo Wales, og kunne dermed slippe jubelen løs for at de skal spille mesterskapet i England i 2022. Det er utsatt ett år på grunn av koronaviruset.

STOR JUBEL: Slik feiret fotballjentene EM-billetten, med «here we come» på overtrekksdraktene. Foto: David Rawcliffe / BILDBYRÅN

Frida Maanum (21) fikk en sjelden sjanse fra start i EM-kvalifiseringen, og takket for tilliten med en lekker scoring etter drøyt timen spilt. Linköping-spilleren gjorde alt selv.

– Veldig digg

Hun stanset en walisisk kontring, stormet fremover i banen og klistret ballen i hjørnet fra 18 meter.

– Det var veldig digg. Det var godt å få ballen inn i mål og ta jentene til EM, sier Maanum til NRK.

Maren Mjelde spilte sin 150. landskamp i Cardiff. Midtstopperen forklarer at seieren smakte ekstra godt ettersom de til slutt måtte kjempe hardt mot et stort press fra hjemmelaget.

MILEPÆL: Kaptein Maren Mjelde spilte sin 150. landskamp i Cardiff. Foto: David Rawcliffe / BILDBYRÅN

– Det er skikkelig deilig endelig å ha kvalifisert oss til EM. Vi visste at vi hadde en god mulighet i dag. De ble litt hektisk på slutten der, men da er det ekstra deilig å vinne og stå her med en EM-billett, sier Mjelde med et glis til statskanalen.

Landslagssjefen oppsummerer på samme vis, og mener at de hadde god kontroll på kampen helt til det siste kvarteret.

– Det er veldig fint å være klar for et mesterskap. Og å være klar tidlig, og vite at vi kan jobbe med dette laget inn mot et nytt mål og mesterskap, sier Martin Sjögren.

Norge står med full pott etter seks kamper og ufattelige 34-1 i målforskjell, der 13-0-seieren på Færøyene bidrar sterkt.

Stort overtak tidlig

Til tross for et massivt overtak i banespillet, maktet ikke Norge å score i første omgang. Elise Thorsnes brente to store sjanser tidlig, mens Julie Blakstad kunne fått en drømmedebut. 19-åringen sleivet imidlertid ballen utenfor på halvspretten fra ti meter.

Få minutter før pause ble et Guro Reiten-forsøk fra vanskelig hold komfortabelt reddet av keeper.

Kampen fortsatte i samme spor etter hvilen. Karina Sævik fikk en mulighet fra spiss vinkel, mens Ingrid Moe Wold skjøt like utenfor fra hjørnet av 16-meteren etter en knapp time spilt. Like etter scoret Maanum.

Ti minutter før full tid fikk Caroline Graham Hansen en stor sjanse etter en kjempetabbe i det walisiske forsvaret, i en periode der hjemmelaget var langt bedre med i kampen. Hun rundet keeper, men vinkelen ble skrå og Barcelona-stjernen traff nettveggen.

De siste minuttene presset hjemmelaget stort på for utligning, men fotballjentene stod imot.

PS! Rosenborg-spilleren Julie Blakstad (19) fikk landslagsdebuten i Cardiff.