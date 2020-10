Obama på krigsstien i Orlando

00 00 00 00

Med en uke igjen til valget jobber Barack Obama på spreng for å få sin tidligere visepresident tilbake i Det hvite hus.

– Vi er én uke unna valget. Hva vi gjør denne uken vil få betydning flere tiår frem i tid, innledet den tidligere presidenten.

Obama har den siste tiden lagt ut på en valgkampturné, og tirsdag sto Orlando for tur. Byen ligger i vippestaten Florida, og Obamas besøk understreker hvor viktig delstaten kan bli for utfallet 3. november.

I 2016 bikket Florida i Trumps favør med knappest mulig margin. TV 2s siste meningsmålinger viser en hårfin ledelse til Biden.

– I 2016 klarte ikke Florida levere varene. Dere har en uke til å rette opp i den feilen, erklærte Obama fra scenen.

Trump-fokus

Etter å ha oppfordret deltakerne til å stemme tidlig, langet han ut mot den sittende presidenten.

– Trump er ikke interessert i å gjøre jobben, han er ikke interessert i å gjøre noe annet enn å hjelpe vennene sine, han er ikke interessert i å behandle presidentjobben som noe annet enn et realityshow, torndet Obama.

Trump har den siste tiden forsikret om at koronaviruset er under kontroll, og anklaget media for å fokusere for mye på pandemien. Det får Obama til å reagere.

– Trump sier folk er for fokusert på koronaviruset. Jeg tror han er sjalu på dekningen viruset får. Hadde han vært fokusert på viruset fra starten av, ville vi ikke satt ny smitterekord denne uken, poengterte demokraten.

Fremfor å snakke om Biden, dedikerte Obama store deler av valgmøtet til å angripe Trump. Presidenten fikk gjennomgå for både Twitter-aktivitet, selvangivelser, rasisme, utenrikspolitikk, helsepolitikk, retorikk, miljøpolitikk og koronahåndtering.

– Du kan ikke løse problemer ved å twitre foran TV-en, spøkte demokraten.

Tilbake til normalen

Med ujevne mellomrom fant Obama også tid til å hylle sin tidligere visepresident.

– Biden gjorde meg til en bedre president, og han vil forene dette landet. Han tar jobben på alvor og han vil få jobbet gjort, lovet Obama.

Han gjentok Bidens lovnader om at demokraten vil være en president for alle amerikanere.

– Biden og Harris bryr seg om folk og de bryr seg om demokratiet. Vi må gjøre det lettere for folk å stemme, ikke vanskeligere, sa Obama til applaus og jubel fra publikum.

Etter å ha malt et bilde av tiden under Trump som en unntakstilstand, erklærte Obama at det nå er på tide å få USA tilbake til normalen.

– USA er et fint og ordentlig sted. Men av og til er det så mye støy og rot at det kan være vanskelig å huske. Men jeg ber dere huske det, og med Biden vil vi få USA tilbake til slik vi vet vi kan være, avsluttet den tidligere presidenten.