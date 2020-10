Jaguar har økt salget sitt kraftig i Norge de siste årene. Oppturen startet forsiktig med familie-SUV-en F-Pace. Så kom elektriske I-Pace og resten er historie. Jaguar har solgt biler som de aldri før har gjort her til lands.

I skyggen av disse to finner vi en modell som i utgangspunktet burde hatt brukbart potensiale. Men som har havnet totalt i skyggen og knapt vært synlig på salgsstatistikkene.

Vi snakker om den kompakte SUV-en E-Pace. Med lengde på 4,40 meter befinner den seg i en populær klasse. Men høy pris og mangel på elektrifiserte drivlinjer har nok ødelagt mye for Jaguaren.

55 kilometer på strøm

Nå kommer det imidlertid en viktig nyhet som kanskje kan gi den en ny sjanse her til lands. Jaguar har nemlig akkurat opplyst at E-Pace får en oppgradering og ikke minst: At den nå kommer som ladbar hybrid.

E-Pace P300e heter den da. Modellen har en drivlinje som kombinerer 200-hesters 1,5-liters bensinmotor, med en 80 kW elektrisk motor. Samlet systemeffekt er 309 hestekrefter.

Rekkevidden på strøm er oppgitt til inntil 55 kilometer. Det er et absolutt konkurransedyktig tall. Det er også viktig for at bilen skal komme gunstig gjennom det norske avgiftssystemet.

Jaguars minste SUV selger godt i mange markeder, men Norge har så langt ikke vært et av dem.

48 prosent større skjerm

Jaguar lover også en oppgradering av interiøret. Det kan nok komme godt med. E-Pace har fått endel kritikk for at materialkvaliteten ikke har stått i forhold til prislappen.

Modellen leveres også med Jaguar nye Pivi-Pro infotainmentsystem, med forenklede menyer og forbedret tilkobling. Selve skjermen er forsterket med et to-lags anti-refleks filter, som gjør at fingeravtrykk ikke blir like synlige som på tidligere berøringsskjermer.

Skjermen er også 48 prosent større, og de forenklede menystrukturene gir sjåføren tilgang til de vanligste oppgavene allerede fra startskjermen.

Som ladbar hybrid skal E-Pace klare inntil 55 kilometer på strøm.

Forbedret komfort

Utvendig snakker vi oppdatering med ny frontgrill, og frontlykter med valgfri Pixel LED-teknologi, inspirert av I-Pace. Alle utgavene av E-Pace er tilgjengelig med Black Exterior Pack.

Jaguar lover også at bilen har fått forbedret komfort og kjøredynamikk. Den leveres med 4x4 og Jaguar Drive Control, med funksjoner som Komfort, Eco, Regn-Is-Snø og Dynamisk.

De ulike kjøremodusene kan velges manuelt av føreren basert på veiforholdene. For første gang leveres også E-Pace med det Jaguar kaller ClearSight Interior Rear View Mirror, som gir uhindret sikt, uansett hvor fullpakket bagasjerommet måtte være.

ClearSight Interior Rear View Mirror kaller Jaguar dette. Kameraet er montert bak på bilen, bildet vises i speilet.

Ligger an til priskutt

Modellen leveres med 20-tommers felger og Black Exterior Pack. 300 Sport kommer også med Meridian lydanlegg og R-Dynamic Taurus sportsseter. Kundene kan velge mellom S-, SE- og HSE-modeller. Valgfritt på alle modeller er Black Exterior Pack.

Forventet levering av nye Jaguar E-Pace er mars 2021. Prisene er foreløpig ikke klare. I dag starter "rimeligste" E-Pace med 180-hesters dieselmotor på 743.950 kroner. Med det er den priset godt over de aller fleste konkurrentene.

Men som sagt: Ladbare hybrider kommer gunstig ut i Norge. Derfor er det nok også grunn til å vente et ganske solid priskutt når denne utgaven kommer.

Her er drivlinjene på nye E-Pace Diesel • 163hk 2.0-liters firesylindret turbo, seks-trinns manuell, FWD • 163hk MHEV 2.0-liters firesylindret turbo, ni-trinns automatisk, AWD • 204hk MHEV 2.0-liters firesylindret turbo, ni-trinns automatisk, AWD Bensin • 160hk MHEV 1.5-liters tresylindret turbo, åtte-trinns automatisk, FWD • 200hk MHEV 2.0-liters firesylindret turbo, ni-trinns automatisk, AWD • 249hk MHEV 2.0-liters firesylindret turbo, ni-trinns automatisk, AWD • 300hk MHEV 2.0-liters firesylindret turbo, ni-trinns automatisk, AWD • 309hk PHEV 1.5-liters tresylindret turbo, åtte-trinns automatisk, AWD



