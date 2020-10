Solskjær kobles til stoppertalent: – Nå får vi se ham på nært hold

Ole Gunnar Solskjær og Manchester United var linket til flere spillere under sommerens overgangsmarked, blant annet Dayot Upamecano (22). Onsdag kommer han og Leipzig på besøk til Old Trafford.

Tross signeringer som Edinson Cavani, Alex Telles og Donny van de Beek har flere eksperter og journalister hevdet at Ole Gunnar Solskjær ikke fikk signert noen av sine førstevalg denne sommeren. Blant dem som har vært hetest linket til Old Trafford er Leipzig-stopper Dayot Upamecano (22), en spiller Solskjær virker å ha sansen for.

Dayot Upamecano. Foto: Jan Woitas

– Siden han skal spille mot oss, så kan jeg si at han er en veldig god spiller og nå får vi se ham på nært hold, sier nordmannen på pressekonferansen før møtet med Leipzig.

– Er dette en spiller du kunne tenke deg i United?

– Det er alltid rykter og spekulasjoner om gode spillere til Manchester United. Jeg prøver derimot alltid å respektere at de spiller på andre lag, og jeg ønsker ikke kommentere spillere vi er linket til, sier 47-åringen med et lurt smil om munnen.

Noen overgang nå er allikevel uaktuelt, da overgangsvinduet ikke åpner før i januar, men det lever Solskjær greit med. United-manageren forklarer at han er svært fornøyd med den bredden han har i stallen per dags dato.

– Dybden i troppen vår er god nå. Det å utelate spillere som Donny van de Beek, Nemanja Matic og Paul Pogba, det er ikke enkelt. Men det er viktig å finne en balanse når man tar ut et lag, og det er mye som skal med i regnestykket, forklarer Solskjær.

En som har nytt godt av stor tillit under Solskjærs ledelse er Scott McTominay. Han tror flere av de nye spillerne, deriblant van de Beek, vil bli viktig på sikt.

– Jeg er selvsikker på at han kommer til å bli en viktig spiller. Det er ikke tid for panikk selv om han ikke spiller. Gi han tid til å tilpasse seg og konsentrere seg om sesongen, sier skotten, som forklarer at flere spillere trenger tid til å komme i form etter en minimal sesongoppkjøring.

– For oss er kampene vår sjanse til å komme i form, og det er hva det handler om i starten av sesongen. Jeg føler alle er fokuserte og vi jobber hardt for å komme med på laget, avslutter 23-åringen.