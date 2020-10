Dette bekymrer mobbeombudet

Mobbeombud i Oslo Kjerstin Owren frykter at smitteverntiltak gjør at flere barn føler seg utestengt fra sosiale felleskap. Nå er hun bekymret for langtidskonsekvensene.

Da regjeringen presenterte innstrammingen i koronatiltak i går, ble det presisert at barnehage- og barneskolebarn skal få feire halloween og bursdager med kohortene sine.

Likevel er mobbeobud Kjerstin Owren bekymret for at mange barn føler på utenforskap under koronapandemien.

– De elevene som ikke hadde det trygt og godt på skolen før nedstengingen av skolen, har ikke automatisk fått det noe bedre, bare fordi vi er i gang igjen. Jeg ser at det er mange sårbare elever som har det vanskelig, sier Owren til TV 2.

Hun forteller at hun i høst har fått mange henvendelse om komplekse saker.

– Det er ofte saker som er preget av at det er usikkerhet som har ligget der veldig lenge hos barnet. Så jeg tror nok vi kan si at sårbarhet har blitt forsterket i denne perioden.

Større fare for utestenging

Owren peker på at begrensningene på hvor mange og hvem man får være sammen med, gjør at det er en større fare for at noen barn utestenges.

– Vi er til vanlig kommet langt når det gjelder å kommunisere forventninger til at skolen legger til rette for at alle barn som oppleve å høre til. Nå er det vanskelig å få til, på grunn av smittevern.

Mobbeombudet er bekymret for langtidskonsekvensene av en lang periode med begrensninger i barns sosiale liv.

– Det å miste muligheten for å være sammen med mange ulike typer barn og voksne, det gjør noe med oss. Min bekymring er at dette vil sette spor som vi ikke nødvendigvis ser her og nå, men kanskje om noen år.

Etterlyser fokus på barns rettighet

– Har myndighetene i stor grad nok tatt hensyn til barnas psykiske helse når man har implementert ulike smittevernstiltak?

– Jeg syns myndighetene har vært flinke til å kommunisere viktigheten av barn. Det jeg har savnet, er en risikovurderingen av hvorvidt vi forsterker sårbarhet og utenforskap gjennom måten vi etterlever og tolker smittevernregler på.

Owren tror mange foreldre og skoleledere har kjent på usikkerhet rundt hvordan de skal avvikle bursdager og Halloweenfeiring.

– Vi vet at vi ikke skal ekskludere andre, samtidig ligger det en forventning om at ikke alle kan være med. Jeg tror det blir avgjørende at skole og hjem i mye større grad kommuniserer om hvordan man kan løse dette.

Er med en de nærmeste vennene

På Godlia skole i Oslo har 7.-klassingene blitt vant til en hverdag med smitteverntiltak. De syns at det stort sett går greit, men merker at de er mest med de nærmeste vennene sine. Og at det er færre bursdagsfester enn vanlig.

– Man er ofte med de man ofte pleier å være med, sier Sara (12).

– Og med bursdager pleier det å være litt sånn at man ikke kan invitere alle, også er det bare vennene dine som kan bli med.

SMITTETILTAK: Elias Nessheim, Hussain Alsayad, Sara Dahhane og Siaka Elias Kumhle (12) er blitt vant til en hverdag med smittevernstiltak. Foto: Ingvild Fjelltveit/TV 2

Klassekamerat Hussain (12) syns noen ganger det er vanskelig ikke å kunne ha med seg så mange kompiser som han vil hjem.

– Før kunne jeg ta med fem venner på besøk hjemme, men nå kan jeg bare ha én eller to stykker, fordi foreldrene mine er litt redde for korona.

– Hvordan syns du det er?

– Det er litt kjipt. For hvis fem av kameratene dine kommer og vil være på besøk hos deg, så er det kjedelig at tre stykker ikke får lov til å være med.

Men sammen med vennene har han funnet en god, smittevennlig løsning.

– Ofte pleier jeg bare å si: Vi kan bare gå ut alle sammen, så blir ingen utestengt.

– Oppfordrer til barnebursdag med klassen

Under dagens pressekonferanse, forklarte kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby at andre regler gjelder for barn enn for voksne.

– Når vi sier at vi ikke får ha mer enn fem gjester hjemme gjelder ikke det for barn. Barn kan være sammen med andre i klassen eller sin kohort på fritiden, sa Melby.

Hun oppfordret samtidig til at alle barn blir inkludert på sosiale sammenkomster.

– Vi skjerper inn ellers i samfunnet fordi det skal være trygt for barn å gå på skolen og for at ingen skal bli ensomme. Jeg oppfordrer barn til å feire bursdag eller Halloween med klassen sin eller avdelingen i barnehagen, fordi det er så viktig at ingen holdes utenfor, sa Melby.

Helsedirektør Bjørn Guldvog fokuserte også på at det i denne tiden er viktig at ingen barn blir utestengt grunnet restriksjonene.

– Det er viktig å ikke utelate noen barn, for noen blir ofte valgt bort. Så det er viktig å tenke gjennom dette og å være inkluderende, sa Guldvog.

Oppfordrer til å ta barn med på råd

Mobbombud Owren mener man det nå er viktig at både foreldre, skoler og myndigheter lytter mer til hva barna selv sier at de trenger.

– Min bekymring er at det oppstår et rettighetsvakum for barn, fordi vi voksne er så opptatt av å bekjempe virus. Jeg tror vi er nødt til å ta med barn på råd i mye større grad.

– Både elever og barnehagebarn har mye klokt å fortelle oss voksen om hva de har behov for. De vet at det er en pandemi på gang, men de har først og fremst behov for å møte trygge voksne som er opptatt av å finne gode løsninger til tross for at vi står i denne tiden.