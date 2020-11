Staker ut ny kurs for oljegiganten: – Kjenner på sommerfuglene

– Jeg kjenner at det er noen sommerfugler som springer rundt i magen, sier Opedal til TV 2.

Mandag tok han offisielt over roret i oljekjempen. Opedal skal nå sette kursen for en bedrift som skal jobbe mot å bli et bredt energiselskap i årene som kommer.

– Jeg er veldig motivert til å ta over jobben. Jeg har forberedt meg godt og har fått mange gode råd fra Eldar. Jeg er klar, sier arvtakeren.

ARVTAKER: Anders Opedal er Equinors nye konsernsjef. Foto: Carina Johansen / NTB

Lang fartstid

Anders Opedal ble utnevnt til ny konsernsjef av styret den 10. oktober.

Saudabuen har allerede lang fartstid i Equinor.

Han startet som petroleumsingeniør i 1997 og har hatt flere prestisjetunge stillinger i selskapet.

Etter mange år i boring og brønn, har han vært anskaffelsesdirektør, konserndirektør og Chief operating officer, før han ble direktør og landsjef i Brasil.

De siste årene har han vært konserndirektør for Teknologi, prosjekter og boring.

Den nye konsernsjefen vil motta en grunnlønn på 9,1 millioner kroner.

HOVEDKONTOR: Opedal vil for det meste jobbe fra Equnors hovedkontor på Forus, mellom Stavanger og Sandnes. Foto: Gunnar Ringen Johansen / TV 2

Store ambisjoner

52-åringen tar nå over et selskap som står overfor drastiske endringer i møtet med den akutte klimakrisen.

– Samfunnet er i endring. Vi har fortsatt en pandemi som foregår, vi har volatile olje- og gasspriser – og samtidig skal vi være med å bidra til å løse den største utfordringen, altså klimautfordringen, sier han.

I forbindelse med Opedals første dag i ny stilling, forteller han at Equinor setter som ambisjon å bli karbonnøytrale innen midten av dette århundret.

– Vi skal fortsette å fokusere på å redusere egne utslipp. Vi skal øke vår innsats innenfor fornybar energi, og så trenger verden både karbonfangst og lagring og hydrogen. Der er vi ledende og det skal vi være med å utvikle, sier han.

– Langt frem til 2050

Opedals ambisjoner har ikke gitt noe spesielt utslag på børsen denne mandagen, opplyser Geir Harald Aase, kommunikasjonssjef på Oslo Børs.

– Det er jo langt frem til 2050. Det blir nok ikke store endringer med det første, sier han og fortsetter:

– Planene på norsk sokkel for Equinor er de samme, produksjonen skal være på samme nivå og leteaktiviteten skal ikke endres. Frem til 2030 er det ingen store endringer.

I oktober ble det kjent at Anders Opedal (til venstre) blir ny konsernsjef i Equinor. Foto: Carina Johansen / NTB

Nytt kontor

Overtakelsen ble markert ved at den nye sjefen fikk navneskiltet sitt på kontordøra som har vært Eldar Sætres de siste seks årene.

Ved utgangen av februar i neste år slutter Sætre i selskapet som har vært hans arbeidsplass i mer enn 40 år.

– Alle følelsene har jeg lagt bak meg før helgen. Så nå er det en stor glede å ønske Anders velkommen, sier Sætre.

– Hvordan blir pensjonisttilværelsen?

– Det vet jeg ikke, jeg har ikke prøvd det før. Vi får finne ut av det etter hvert. Jeg er helt sikker på at jeg skal få meningsfulle ting å fylle hverdagen med.

Under markeringen, som skjedde på Equinors hovedkontor mellom Stavanger og Sandnes, forteller veteranen at han føler seg trygg på at selskapet er i gode hender.

– Anders kjenner selskapet godt. Han kjenner organisasjonen, menneskene, hva vi står for og verdiene. Det er i veldig trygge hender, sier han.