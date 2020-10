Bil havnet i sjøen - søker med dykkere i vannet

Politiet i Troms melder tirsdag ettermiddag at det er et kjøretøy som har havnet i sjøen på Stakkevollan i Tromsø. Nødetatene jobber på stedet.

– Vi er på stedet, og har dykkere ute i sjøen. Vi har ikke funnet noen i bilen, men kan ikke utelukke at det har vært noen i bilen da den havnet i sjøen, sier operasjonsleder ved Troms politidistrikt, Lennart Steffensen, til TV 2.

Steffensen forteller at de ble varslet etter at vitner observerte at bilen rullet ut i havet.

Like etter 14.30 melder politiet at det ikke er mistanke for at det er noen savnet i forbindelse med ulykken.

– Vedkommende som disponerte bilen er nå gjort rede for, skriver de på Twitter.