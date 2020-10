– Det er foreldre som har takket meg på vegne av egne barn

Se intervjuet øverst

Søndag kalte Kristiansund-spilleren Flamur Kastrati Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo for «en jævla soper». Kastrati er blitt utestengt av egen klubb i påvente av NFFs reaksjon.

Tom Harald Hagen dømte kampen. Dagen etter kampen sto han frem som homofil i et intervju med lokalavisen Glåmdalen.

Hagen møtte TV 2 tirsdag ettermiddag. Han forteller at reaksjonene etter intervjuet har vært svært positive.

– Jeg hadde ikke tenkt over at det skulle bli så massivt som det ble. Jeg gikk bort til lokalavisen for en uhøytidelig prat, og så eskalerte det fort utover kvelden. Vi snakker om flere hundre meldinger på sosiale medier av ulike slag. Det har vært mye på Twitter som jeg ikke har fått med meg fullt ut, men jeg har fått tilbakemeldinger på at det har vært mange positive reaksjoner, forteller han.

– Jeg skjønte at det ville komme reaksjoner da jeg valgte å stille opp. Selv om vi er 2020 og det ble større enn jeg trodde, visste jeg at det ville bli tilleggspørsmål, fortsetter han.

Mange har tatt kontakt

Hagen forteller at mange personer fra fotballmiljøet har tatt kontakt.

– Jeg har fått utrolig mange hyggelige ord og meldinger. Jeg tror det har vært viktig for mange, både unge og eldre. Det er mange unge fotballspillere, dommere og folk som driver med andre idretter som har sendt melding og takket for det. Det varmer jo. I tillegg har jeg fått mange meldinger fra supportergrupper og fra profilerte spillere og trenere som er veldig hyggelige, sier han.

Noen av tilbakemeldingene har varmet ekstra.

– Det er foreldre som takker på vegne av egne barn. De har opplevd hvor vanskelig egne barn har hatt det. Det er litt spesielt, men det er veldig hyggelig å få en slik melding. Det er ting som varmer når man står oppi det.

– Er det homofile fotballspillere og dommere som har takket deg?

– Det vet jeg ikke, men det tyder jo på at det er noen som er usikre på seg selv og synes det var greit å få noen til å sette ord på ting, sier han.

Det var slett ikke Hagens plan å stå frem som homofil i går.

– Det var litt spontant. Det blusset litt opp rundt den saken, hvor vi ble beskyldt for at vi ikke ville få med oss det som hadde skjedd. Hadde vi fått med oss det, hadde vi gjerne tatt tak i det. Etter en prat med lokalavisen ble vi enige om at det kanskje var på tide å være åpen om noe alle i dommermiljøet har visst. Det har ikke vært kjent utad, så det ble en grei timing på det i går, sier han.

Kommer med råd

Fotballdommeren sier han ikke har vurdert å stå frem på et tidligere tidspunkt.

– Nei, det har ikke vært et tema for meg. Det har vært en helt naturlig del av min hverdag som jeg ikke har frontet, sier Hagen.

Selv om fotballmiljøet av noen blir beskrevet som en versting, har ikke Hagen opplevd det slik personlig.

– I mine egne kamper kan jeg ikke huske det i det hele tatt. I jobben min på kretskontoret har vi noen saker hvert år som går på bemerkninger som er rasistiske og i den formen her, men jeg har ikke opplevd det selv på toppnivå.

Han mener det kan være flere grunner til at andre ikke velger å stå frem.

– Jeg har fått mange spørsmål om det de siste dagene. Nå vet jeg ikke om det er flere i fotball, det har jeg ikke tall og kunnskap om. Så har det vært et trøkk. Det har ikke vært et negativt trøkk, men det er et trøkk man må stå i. Det er ikke sikkert alle ønsker det. Men jeg synes det er bra at det er blitt positivt mottatt og at det sannsynligvis kan hjelpe andre, sier 42-åringen.

Han kommer samtidig med et råd til de som fortsatt lurer på om de skal komme ut av skapet.

– Hvis man ikke har turt å være åpen med de nærmeste, råder jeg folk til å tørre å være det. Jeg har aldri opplevd noe negativt rundt det, enten det er familie, venner eller på toppnivå som dommer, sier Hagen, som forteller at han har vært åpen overfor sine nærmeste i tjue år.