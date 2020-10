Solskjær om nysigneringens benketilværelse: - Skjønner at han er et tema

Manchester United har fortsatt til gode å vinne på Old Trafford denne sesongen. På tre forsøk har det blitt to nederlag og én uavgjort, men kanskje er det på det fjerde det skal skje for Ole Gunnar Solskjærs mannskap.

– Vi ser på hver eneste kamp som en sjanse til å få tre poeng. Vi antar at ti poeng holder til å komme seg videre, så vårt målet er å nå det tallet så fort som mulig, sier Ole Gunnar Solskjær under tirsdagens pressekonferanse.

Men Leipzig er på langt nær noen kasteball. Den Red Bull-eide klubben har ikke tapt så langt denne sesongen, og topper Bundesliga. I forrige Champions League-sesong gikk de helt til semifinale.

– De er en klubb som har kommet opp på en imponerende måte, og de forbedrer seg hver sesong, sier Solskjær, og fortsetter:

– De ønsker å dominere og presse høyt. Vårt fokus må være på oss selv. Vi må skape problemer for dem og sørge for at vi klarer å håndtere de problemene de skaper for oss.

Lover spilletid

En som ikke har fått mye tillit av Solskjær så langt denne sesongen, er nysigneringen Donny van de Beek. 23-åringen har måtte nøye seg med et par innhopp og to starter i ligacupen.

– Donny kommer til å spille en stor rolle i år. Jeg skjønner at han er et tema nå, men dere må vite at man ikke trenger å starte de første tre kampene for å være en viktig spiller på laget, sier Solskjær, og minner om hans egen situasjon da han selv spilte for Manchester United:

– Jeg startet ikke mange kamper, men jeg ville blitt skuffet om noen sa at jeg ikke var viktig.

United-sjefen understreker også at van de Beek vil få sine sjanser.

– Vi har så mange kamper denne sesongen, og alle kommer til å bidra på ulike tidspunkter gjennom sesongen.

Liker konkurranse

I kampen mot Chelsea lørdag, måtte både van de Beek og spillere som Paul Pogba og Nemaja Matic finne seg i å starte på benken. Solskjær ser på det hele som et luksusproblem.

– Jeg har selv vært del av et suksessfullt Manchester United, og i min tid hadde vi to spillere i alle posisjoner. De mest suksessfulle laget har hard konkurranse om plassen. Det er ikke enkelt å utelate spillere, men det er en fin utfordring og en fin problemstilling, avslutter Solskjær.